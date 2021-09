Komolyzenei streaminget indít az Apple

2022-ben érkezhet a kizárólag komolyzenét (klasszikus zenét) szolgáltató Apple Music. Az Apple a brit komolyzenei streamingszolgáltató, a Primephonic felvásárlásának hírével együtt közölte a tervet.

Jelenleg az Apple Music 75 milliós katalógusában közel félmillió komolyzenei album érhető el, ezek között azonban keresni, illetve az előadó zenekarokról az appon belül információt keresni nem egyszerű. A Primephonic felvásárlása a tervek szerint ezen javít majd, a startupként induló streamszolgáltatás már bevált megoldásait implementálni fogja az Apple. Ezeknek köszönhetően a kizárólag klasszikus zenéknek szentelt új Apple Music applikációban könnyebb lesz majd a keresés zeneszerző, előadók, repertoárok, sőt az előadásra vonatkozó metaadatok, például a felvétel helyét adó hangversenyterem alapján is. Emellett a klasszikus Apple Music lejátszófelülete is más felépítést kap a jelenleg is elérhető, könnyűzenei streaminghez képest.

A Primephonic három évvel ezelőtt indult, a szolgáltatást szeptember 7-én kapcsolják ki. Előfizetőik visszatérítést és félévnyi ingyenes Apple Music hozzáférést kapnak kárpótlásként. A startup közleményében arra kéri előfizetőit, hogy legyenek türelemmel, ugyanis céljuk továbbra is a komolyzene milliókhoz történő eljuttatása, ehhez pedig az Apple-el való együttműködés nagyon jó alapot biztosít.

Az Apple az új szolgáltatása elindításának pontos dátumát egyelőre nem közölte, 2022 első negyedévében várható a kizárólag komolyzenét kínáló új Apple Music applikáció.