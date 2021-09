Gyorsan ki is próbáltuk a most bemutatott, sminktükör méretű és formájú Z Flip legizgalmasabb funkcióit.

Bő egy hónapja, augusztus 11-én mutatta be a Samsung az összehajtható Z-széria legújabb modelljeit. A kisebb táblagéppé kihajtható Z Fold 3-mat és a kagylótelefonokat idéző, összecsukható Z Flip 3-mat. A hármas senkit ne zavarjon meg, a 2021-es Flip valójában a második generáció, de nem mutatott volna jól, ha elmarad a nagytesó mögött a számozás, így osztályt ugrott nevet illetően. A két generációnyi ugrást a számozásban a hardver frissítése is indokolja, a Z Flip 3 a legfontosabb dolgokban fejlődött az elődökhöz képest. Az egy hétig tartó teszt alatt mégis az volt a legjobb benne, hogy nem használtam annyit.

A Született kémek Kompúder nevű kütyüjét idéző Z Flip 3 tudását és specifikációját tekintve olyan, mint egy átlagos közép-felsőkategóriás készülék. A hardver csúcskategóriás, a kamerák, az üzemidő viszont középszerű, mégis minimum 399 990 forintba kerül újonnan és ez az ár jónak számít. Miért? Mert félbe lehet hajtani, akár többször is. A gyártó szerint kétszázezer nyitás-csukást bír el a mobil, amivel öt évig lehet napi szinten használni.

Mivel csak egy hétig használtam az eszközt a szintén tesztre küldött Galaxy Watch 4 mellé, így a műanyag hosszú távú strapabíróságát nem ítélhetem meg. Az biztos, hogy a korábbi modellekhez képest a polietilén-tereftalát (PET) védőréteggel ellátott belső megjelenítő érzésre már közelebb áll a klasszikus okostelefonok kijelzőjéhez. Viszont még mindig érződik rajta, hogy nem üveg fedi az OLED panelt, továbbra is figyelmeztet a rendszer, hogy ne nyomkodjuk körmünkkel a kijelzőt és ne zárjunk közé éles tárgyat, és még mindig ott van ránc abban a vonalban, ahol félbe hajlik a telefon. Utóbbihoz egy hét alatt én nem tudtam hozzászokni, pedig egyrészt saját kétéves telefonomhoz képest ég és föld a Flip, másrészt a kagylótelefon felbontása, fényereje és 120Hz-es képfrissítése tényleg hozza azt a minőséget, mint bármely más csúcskészülék a gyártótól.

Napi használat során a kijelzőn kívül egyedül az üzemidőben érezhető még, hogy itt valami más. A 3300 milliamperórás aksi egyébként sem túl combos, de úgy, hogy két részbe lett szedve és egy 5G kapcsolatra képes Snapdragon 888 rendszerchipet, illetve egy 6,7 hüvelykes 120Hz-en frissítő HD kijelzőt kell meghajtania, a Flip 3 nem bírt ki egy átlagos napot az én felhasználásom mellett, este nyolc óra táján már szólt, hogy töltsem. Vezetékkel 15 wattal lehet tölteni, ehhez azonban be kell ruházni egy kompatibilis töltőfejbe, az eszköz mellett a dobozában ugyanis se fülhallgató, se fali adapter nincsen, csupán egy USB-C kábel.

Az átlagos napi használat alatt emailezést, telefonálást, közösségi média használatát, zenestreamet, navigációt és egyéb netböngészést értek, a kezemben általában 2-3 óra közötti időt tölt el aktív kijelzővel a telefonom egy nap.

Ám miközben a Z Flipet használtam, azt vettem észre magamon, hogy kevesebbszer nyúlok a telefonért. Egészen egyszerűen azért, mert extra mozdulatot tennem hozzá, hogy a kijelzőhöz és az azon megjelenő tartalomhoz jussak.

Gondoljuk végig! Átlag okostelefonnál mi történik?

Az ember kiveszi a zsebéből, táskájából. Közben az ujjlenyomatával lehet, hogy fel is oldja. Egyből a kijelzőn van, látja az értesítéseit, inger éri, amire reagálni akar. Telefonozik.

Ezzel szemben mi történik a Z Flip 3-mal?

Az ember kiveszi a zsebéből, táskájából. Fogja az egyik kezében a telefont, a másik kezével segít kihajtani a kijelzőt. (Egy kézzel a Z Flip ugyanis nem hajtható úgy ki, mint a húsz évvel ezelőtti kagylómobilok, ha pedig erősen megsuhintva próbáljuk a mágneseket nyílásra bírni, megkockáztatjuk, hogy a csúszós üveglapból és alumíniumból készült ház kicsúszik a kezünkből és a földhöz csapódik.) Miközben kihajtja a telefont az ember, a kijelző életre kell, láthatók az értesítések, egyebek. Az oldalt található ujjlenyomat-leolvasóval az ember feloldja a mobilt. Telefonozik.

Rendkívül első világbeli problémának tűnhet, hogy az átlag két másodperc helyett öt másodperc alatt jutok a mobilom főképernyőjére. Viszont ezt egyáltalán nem problémaként éltem meg és nem negatívumként vetem fel, sőt! Kifejezetten élveztem és számomra ebben rejlik a Z Flip legnagyobb vonzereje. Abban, hogy tökéletes anti-telefonként funkcionál, ráadásul dolgunk befejeztével a készülék összecsukása is elősegíti a ”jó, most befejeztem a telefonozást, ennyi volt egy időre" érzést. Például a napi ingázás során, de otthon is jóval kevesebbet nyúltam a tesztre kapott eszközhöz, mert nem volt ott minden egyből előttem a telefon megemelésével, ami az elmúlt pár percben vagy órában történt az interneten.

Felvetődhet a kérdés, hogy így nem marad-e le az ember a fontos értesítésekről, hívásokról? A tervezők megoldása már az első Flipnél is egy külső kijelző volt, melyet a kamerák mellett helyzetek el a fedlapon. Ez tényleg körömhegynyi méretű volt a maga 1,1 hüvelykes méretével, az új készüléken azonban már 1,9 hüvelykre nőtt. Sok mindenre ne számítsunk tőle, de a bejövő hívást fel tudjuk venni, a hívó fél nevét láthatjuk vagy egy-egy rövidebb üzenetet elolvashatunk. A kis külső kijelző widgetekkel is kitölthető, melyeket az óráról balra lapozva hozhatunk elő. Köztük van időzítő, zenevezérlő, időjárás-jelentés, vagy amit akarunk.

Ezeken felül a kis külső megjelenítő használható előnézeti képként vagy mini tükörként szelfikhez is. A kamerát az ujjlenyomat-leolvasóval integrált bekapcsoló gombot kétszer megnyomva indíthatjuk el, és fotózhatunk vagy videózhatunk a széles vagy az ultraszéles látószögű kamerákkal. Viszont arra készüljünk fel, hogy az ily módon készített fotók valamiért 1:1 arányúak lesznek, amin nem tudunk változtatni. A kamera beállításait átböngészve legalábbis én nem találtam sehol lehetőséget arra, hogy az arányt megváltoztassam.

A külső 12 megapixeles kamerákat belül egy 10 megapixeles szelfikhez és videohívásokhoz szánt egység egészíti ki. Minőségük jó, de az azonos árú csúcskészülékekkel összehasonlítva középszerű. Félreértés ne essék, nem csinál rossz fotókat a Z Flip 3, de ha valaki sokat fotózik mobiljával, annak a Galaxy S20 FE több mint százezer forinttal olcsóbban jobb választás lesz. A kütyüt használva azt vettem észre magamon, hogy kevesebbet fotózom vele kedvenc állatkáimat, mint ahogy saját készülékemmel szoktam. Ennek oka nem az elkészült képek minősége, hanem a korábban taglalt elővesz-nyit-felold-csinál valamit mozdulatsor.

Ha gyakran fotózza az éppen nagyon cukin létező kutyáját vagy macskáját, esetleg éppen felcseperedő kisgyermeke van, aki megtanult járni és szintén nagyon cuki, nem a Z Flip lesz az ön telefonja.

A kamera a dél-koreai gyártótól megszokott minőséget hozza: élénk, időnként túlságosan is élénk színek, erős HDR, gyors fókusz és exponálási idő, remek portré mód és tengernyi szoftveres opció. S bár a szoftver szinte tényleg minden eshetőségre kínál egy beállítási lehetőséget, kamerás téren a Z Flip legnagyobb vagánysága, hogy kilencven fokban kihajtva a kijelzőt képes megtartani magát és állványként funkcionál. Ez videotelefonáláshoz is jól jöhet, vagy ha úgy szeretnénk magunkról fényképet készíteni, hogy az nem kézből lőtt szelfi.

12 Galéria: Anti-telefonnak is tökéletes a modern kagylómobil Fotó: Virág Dániel / Index

Az IPX8 szabvány szerint vízállóvá tett zsanér (fontos, hogy csak a vizet állja egy ideig, a port továbbra sem bírja) fotózás mellett jó szolgálatot teljesít akkor is, ha csak egyszerűen böngészünk vagy videót nézünk a készüléken. Az Android 11-re épülő One UI 3-as rendszer beállításai között találunk egy Labs nevű funkciót, melyet bár jól elástak, érdemes a keresővel előhozni és átnézni. Ezzel ugyanis minden letöltött appot arra kényszerít az eszköz, hogy támogassa az osztott kijelzős módot, vagy Flex módban (90 fokban kinyitott zsanérral) csússzon fel a tartalom a képernyő felső részére, az alsón pedig egy irányító panel vegye át a szerepet, amivel például navigálni lehet vagy fényerőt, hangerőt állítani.

És talán kijelenthető, hogy a Z Flip legnagyobb erénye és előnye a konkurenciával szemben is a zsanérjában van. Aki már unja az óriási tepsiket pakolgatni, annak jó választás lehet a Flip, hisz összecsukva könnyedén elfér szinte bármilyen zsebben vagy táskában, a kompakt méretű csúcstelefonok pedig nem igazán gyakoriak. A Samsung ezt tudja és annyira komolyan is veszi, hogy egy teljes reklámkampányt húzott fel rá, milyen könnyen zsebre vágható a Flip 3. A teljes igazság azért kicsit más, összehajtott állapotban a mobil védőtok nélkül is olyan vastag, mint két átlagos telefon egymásra pakolva. Az eddigi adatok alapján a vásárlókat ez nem zavarja, a Flip 3 előrendelései ugyanis olyan jól teljesítettek, hogy már az augusztus 27-i piacra kerülés előtt túllépték az előző generáció eladásait.

És minden oka megvan rá az embereknek, hogy érdeklődjenek.

A Flip 3 közel sem tökéletes, de ez az a telefon, mely felrázza az állóvizet az évek óta egy kaptafára készülő téglalap mobilok között.

A legfontosabb elvárásokat kipipálja: vízálló, jó kamerákkal és gyönyörű kijelzővel szerelték fel, a hardver pedig két-három évig még biztosan minden feladatot képes lesz kiszolgálni, ami elé kerül. Az egyetlen kérdés igazából az, hogy az összecsukható kijelző kibírja-e addig.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G verdikt - 399 990 forint (8/128GB) vagy 419 990 forint (8/256GB) + Egyedi megjelenés, kompakt méret

Valamilyen szinten vízálló ház

Gyönyörű, gyors belső kijelző

Sztereó hangszórók

Erős hardver (8GB RAM, Snapdragon 888 SoC) - Por ellen továbbra sem védett

A kamerák középszerűek ebben az árkategóriában

A kijelző hosszú távú strapabírása kérdéses

Gyenge akkumulátoros üzemidő

(Borítókép: Három különböző színű Galaxy Z Flip 3 készülék Fotó: Bodnár Patrícia / Index)