Most a Facebooknál csapott le a rasszista algoritmus

A mesterséges intelligencia újabb rasszista botlása miatt tört ki botrány, ezúttal a Facebooknál. A közösségi oldal tartalomajánló algoritmusa fekete férfiakat tartalmazó videó alatt érdeklődött a felhasználóknál, hogy szeretnének-e még több, főemlősökről szóló filmet nézni.

A probléma oka, hogy a felhasználó érdeklődési köreiről információt gyűjtő rendszer automatikusan a „főemlősök” címkét adta a videóhoz. A történetet tovább árnyalja, hogy a felvételen egyébként fehérek által kezdeményezett rendőri fellépés volt látható, amely során feketéket tartóztattak le.

A Facebook tavaly júliusban közölte, hogy vizsgálja az algoritmusai rasszista elhajlásait az Instagramnál.

A cég a jelenlegi malőr nyomán lekapcsolta az ajánlófunkciót. Megígérték továbbá, hogy kivizsgálják az esetet, hogy többször ne fordulhasson elő.

Um. This “keep seeing” prompt is unacceptable, @Facebook. And despite the video being more than a year old, a friend got this prompt yesterday. Friends at FB, please escalate. This is egregious. pic.twitter.com/vEHdnvF8ui