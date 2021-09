A felhasználónkénti átlagos nézettségi idő tekintetében lenyomta a TikTok a YouTube-ot az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban, írja a BBC az App Annie alkalmazásanalitikával foglalkozó cég méréseire hivatkozva.

A felmérést kizárólag Android rendszerű telefonok bevonásával készítették, és az adatok között csak a két ország felhasználóinak adatai szerepelnek. Érdekesebb lenne a helyzet, ha a számok tartalmaznák a kínai felhasználókat is, hisz hazai pályán a TikTok az egyik legnagyobb és legsikeresebb alkalmazás.

Az App Annie szerint a TikTok megjelenése felforgatta a megszokott streaming és közösségi média világát, ezt jelzi az is, hogy az app hétszázmillió felhasználója átlagban több időt tölt a rövid videós tartalmainak fogyasztásával, mint a YouTube kétmilliárd regisztrált felhasználója az ottani videók nézésével. A YouTube továbbra is tartja az első helyet az összes eltöltött idő tekintetében, ha nem felhasználóra lebontva vizsgáljuk a számokat.

A YouTube nézettségi sikere többek közt az alkalmi internethasználókban rejlik. A 2005-ben startoló platform jóval több emberhez elér, mint a TikTok, így be tudja vonzani azokat az embereket is, akik egyébként keveset lógnak a neten. Ezzel szemben a TikTok regisztrált felhasználói és nézői továbbra is főként fiatalok, az idősebb korosztály minimális számban van jelen. A 2018-ban indult kínai fejlesztésű platform rengeteg pénzt öl abba, hogy ezen változtasson, próbál mindenkit megszólítani. Egyelőre úgy tűnik, sikeres úton járnak, hisz a legtöbbet letöltött app lett a TikTok, a felhasználói aktivitás és a felhasználók által az alkalmazásban böngészéssel eltöltött idő pedig lassan beéri a csúcstartó Facebookot is.