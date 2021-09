Jövőre jön az HBO Max és a Disney+

Még idén elindul Európában az HBO Max streamingfelület, azonban az október 26-i dátummal csak Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Spanyolország és Andorra lakosai használhatják majd a WarnerMedia közvetlen fogyasztói tartalomszolgáltatását.

A fokozatos globális bevezetés részeként Magyarországon 2022-ben indul majd el az HBO Max. Az árazásról, tartalomkínálatról és termékváltozásról októberre ígért bővebb tájékoztatást a Warner. Jövőre az új HBO mellett jön a Disney+, illetve a SkyShowtime is hazánkba.

Az HBO Max hasonlóan a Netflixhez vagy a Disney+-hoz saját gyártású tartalmakkal és a WarnerMedia tulajdonában álló tartalommárkákkal lesz megtelítve. Az új streamingszolgáltatás kínálatában megtalálhatók lesznek a Warner Bros., az HBO, az Adult Swim, a DC, a CNN és a Cartoon Network által készített filmek és sorozatok, mellettük pedig helyet kapnak majd a nemzetközi és regionális gyártású Max Originals tartalmak is a streamingen.

Az HBO Max volt az első streamingszolgáltatás, ahol a mozipremierrel egy időben váltak nézhetővé a cégcsoport saját gyártású tartalmai. Ilyen volt például a Wonder Woman 1984 vagy a Zack Snyder által részben újraforgatott és újravágott Az Igazság Ligája.

A szolgáltatást az HBO GO, HBO Nordic és HBO España már meglévő előfizetői is elérik majd, illetve új felhasználóként is lehet a Max streamingre regisztrálni. A szolgáltatás használatához közvetlen vagy médiaszolgáltató partneren keresztül számlázott havi vagy éves előfizetés szükséges.

Az HBO Max egy éve indult az Egyesült Államokban, idén júniusban pedig megkezdte a globális terjeszkedést, először Latin-Amerikában és a Karib-térségben. A szolgáltatás szemben a Netflixszel vagy a Disney+-szal, idén júniustól kínál egy olcsóbb, hirdetésekkel támogatott előfizetői rendszert is.