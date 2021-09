Terjed az OLED a hordozható számítógépek piacán

Rövid őszi bemutatót tartott a világ legnagyobb PC-gyártója, a Lenovo. A virtuális eseményen több eszközről, köztük tradicionális laptopokról, Android-alapú tabletekről és egy hibrid Chromebook újraélesztéséről is szó volt. Az újonnan bemutatott eszközökben közös, hogy már mind OLED kijelzőt használnak és rendkívül könnyűek, illetve vékonyak.

Hogy miért OLED? A gyártó válasza egyszerű: azért, mert jobban néz ki.

A cég eszközeit a Lenovo saját felmérése szerint a vásárlók sokszor mini tévéként használják, ehhez pedig jobb képminőséget biztosít egy OLED panel, mint a korábban használt kijelzők.

A laptopok piacán egyre gyakoribbak lesznek az OLED kijelzővel szerelt készülékek, ezek közé érkezik a Lenovo Yoga Slim 7 Carbon is, mely jelenleg magáénak tudhatja a legkönnyebb OLED megjelenítős laptop címét. Az 1,1 kilogramm súlyú laptopba 14 hüvelykes QHD+ felbontású kijelzőt a Samsung gyártja, a panel 90Hz-es képfrissítésre képes, a dél-koreai óriás szerint ez iparági sztenderd lesz az elkövetkező évben. Jelenleg például a Asus Zenbook 13, 14X vagy a Dell XPS 13 választható ebben a kategóriában OLED kijelzővel, ezek a noteszgépek azonban nehezebbek, mint a Lenovo megoldása. Igaz, a Zenbook 14X felbontása eléri a 4K-t, amivel pixelek számát tekintve veri a Lenovo új eszközét.

A Yoga Slim 7 Carbon megjelenítője 2560 × 1440 pixeles, a képarány 16:10, színek terén pedig 100 százalékban lefedi a DCI-P3-as skálát. A panel fehér fényereje 600 nit erősségű, felette található egy külön fizikai gombbal lezárható webkamera. Videohívásokhoz a kamerát két zajszűrős mikrofon egészíti ki, melyek a kijelző két oldaláról veszik fel a beszélő hangját. A vonal túlsó feléről érkező hangokat sztereó hangszórók szólaltatják meg.

A gép háza szénszálból és magnézium ötvözetből készült, a gyártó szerint bírja a strapát, nem hajlik és nem törik. Egy 3,5-ös audio jack és három USB-C csatlakozó található a gép oldalán, belül pedig egy 61 wattórás akkumulátor ketyeg. Ezzel a Lenovo szerint 14 óránál is hosszabb üzemidőre képes az eszköz, amivel a konkurens Zenbook 14X előtt járhat.

Hardver tekintetében az AMD Ryzen 7 5800U processzor, Nvidia GeForce MX450 dedikált grafikus egység, 16 GB rendszermemória és 1 TB háttértár a konfigurálható maximum. Ha valakinek ez nem lenne elég, annak opció a Slim 7 Pro nevet viselő 16 hüvelykes gép, mely az OLED kijelzőt ugyan IPS-re cseréli, de 120Hz-es kijelzőt, 75 wattórás akkumulátort, akár Ryzen 7 5800H processzort és GeForce RTX 3050 GPU-t is kínál. Emellett a Pro gép csatlakozók terén is jobban el van látva, HDMI, SD-kártyalvasó és két USB-A is található benne. A töltés a Pro változat esetén nem USB-C-n keresztül, hanem egy saját tervezésű csatlakozón át működik.

Nem csak a windowsosoké a világ

A laptopok mellett a cég visszahozza a hibrid Chromebookját, a 13,3 hüvelykes IdeaPad Duet 5-öt. Ez az eszköz lesz a világ első OLED kijelzővel szerelt Chrome OS-t futtató hibrid készüléke. A Chromebookok piacán is beindult az OLED az elmúlt egy évben, ám terjedése sokkal lassabb, mint a tradicionális laptopok között. A Lenovo mellett a világ legnagyobb OLED panel beszállítója, a Samsung gyárt még ilyen kijelzővel szerelt Chrome OS-es gépet, Galaxy Chromebook néven.

A Lenovo újdonságának súlya körülbelül 700 gramm, USB-C és 3,5-ös audio csatlakozó található rajta, s támogatja az érintőceruzával történő bevitelt. A ceruzát a géphez mellékelt tokban lehet tárolni, mágneses módon tölt, hasonlóan az iPad ceruzájához. Az érintőfelülettel ellátott billentyűzet a gép aljára kerül egy mágneses csatlakozó segítségével.

A gép 8 GB rendszermemória és 256 GB eMMC tárhely mellett a Qualcomm idén májusban bejelentett Snapdragon 7c Gen 2 platformját használja, aminek az OLED panellel történő kombinációja kérdésessé teszi, hogy milyen hosszan bírja majd akkumulátorról a gép. A gyártó szerint 15 órányi üzemidőre képes a hibrid eszköz. Vezeték nélküli kapcsolat terén a Bluetooth és a WiFi a limitáció, egyelőre nincs 4G vagy 5G képes eszköz tervben.

Ha valakinek 4G vagy 5G kapcsolat kell, akkor annak a P11 vagy a P12 Pro táblagépek közül kell választania. Ezek Android 11 operációs rendszert futtató táblagépek, melyekhez érintőceruza és mágneses billentyűzet csatlakoztatható. A táblagépek talán legnagyobb újdonsága, hogy támogatják a Project Unity nevű szoftvert. Ennek lényege, hogy a Lenovo által gyártott PC-hez a táblagépet külső kijelzőként használhatjuk, amennyiben egy hálózaton van a két eszköz. A Project Unity alkalmazásként fut az Android rendszerben, így a táblagép teljes értékűen kihasználható, miközben egy ablakban fut a számítógépről megosztott Unity. A laptop érintőkijelzője pedig ilyenkor képes beviteli perifériaként viselkedni, használható például a PC-n futtatott képszerkesztőn az érintőceruza.

A hordozható gépek mellé a Lenovo a globális piacra is behozza vezeték nélküli fülhallgatóit. A Smart Wireless Earbuds névre hallgató fülesek aktív zajszűrést, Lenovo eszközökkel multipont támogatást és 7 órányi folyamatos zenelejátszást kínálnak. A fülesekben a driverek 11 milliméteresek, a támogató applikációban hangszínszabályzóval állítható a hangzás, a zajszűrésért pedig fülhallgatónként 3-3 mikrofon felel. Az eszközök egy rendkívül telített piacra érkeznek, arról, hogy miként érdemes elindulni új fülhallgató választásakor, ebben a cikkben írtunk

Az újonnan bemutatott eszközök várhatóan még októberben, a nagy karácsonyi bevásárlás előtt felkerülnek a boltok polcaira és az online értékesítési csatornákra.