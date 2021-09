Pilóta, orvos, kutató lehet a következő magyar űrhajós

Pár éven belül elkezdik fellőni a Hold körül keringő űrállomás a Gateway első elemeit és a tervek szerint bázis is épül a legközelebbi égitesten, amely segítené a marsi küldetéseket. A Holdra küldendő emberek kiválasztása már most elkezdődött, ezért az Európai Űrügynökség (ESA) ugyanis idén 2008 óta először újra asztronautákat toborzott.

A toborzás iránt óriási volt az érdeklődés: míg 2008-ban alig több mint nyolcezren adták be a jelentkezésüket, addig most több mint 22 ezren. A jelentkezők között volt 150 magyar is: 116 férfi és 34 nő.

Magyari Gábor az Európai Űrügynökség Személyzete Programbizottság delegáltjának a tanácsadója a növekedés.hu-nak elmondta, hogy a pályázók között voltak aktív polgári közforgalmi pilóták, egyetemi tanárok, orvosok, és kutatók is. Hozzátette, hogy

magyar állampolgároknak ez volt az első lehetőség,

hogy csatlakozhassanak az ESA űrhajós állományához.

Az ESA jelenleg 7 űrhajóst foglalkoztat, ezt bővítenék további 8 fővel illetve 12 további szerződéses űrhajósjelölttel.

Másfél évig tart a válogatás

A pályázóknak számos követelménynek kell megfelelniük: a magasságuk például 153 és 190 centiméter között kell legyen, nem lehet pszichés vagy krónikus betegségük, de még fogtömésük sem. Felsőfokú angol tudással kell bírjanak és nem lehetnek 50 évnél idősebbek.

Mivel elsősorban kutatókat keresnek, elvárás az MSc, vagyis a mesterszintű diploma. Sőt a pályázónak azon a területen, ahol kiképezte magát három év tapasztalattal is kell rendelkeznie. Ez utóbbi alól mentesül, akiknek van tesztpilóta engedélye.

A jelentkezés május végén zárult, a kiválasztás pedig 18 hónapig tart, végeredmény így csak jövő év végén várható.

Jelenleg már a pszichológiai tesztek folynak, majd novembertől jön a gyakorlati és a pszichometrikus tesztelés, amelynek során megvizsgálják, hogy a jelölt különféle terhelések mellett miként tud több párhuzamos feladatot is elvégezni.

Para-űrhajóst is keresnek

Az ESA jelenleg kétfajta űrhajóst keres: projekt és karrier asztronautákat. Utóbbiak teljes főállásban fognak a szervezetnél dolgozni. A jövőben a kiemelt küldetésekben, például a lehetséges Holdra-szállásokban ők fognak részt venni. A projekt asztronauták ugyanakkor megtarthatják addigi munkahelyüket.

Az Európai Űrügynökség egyébként egy para-asztronauta programot is indított. A tartalékos csapatukba ugyanis testi fogyatékossággal élő űrhajósokat is felszeretnének venni.

Ebbe a programba három magyar jelentkezett.

Mindannyian férfiak.

A cél itt részben az, hogy megnézzék milyen kihívásokkal jár egy para-asztronauta foglalkoztatása. Ám nem lehetett akármilyen fogyatékossággal jelentkezni az ESA-hoz.

A para-asztronauta programban alsóvégtaghiánnyal, a lábhosszkülönbséggel élők vagy 130 cm alatti termetűek jöhettek szóba.

Aki űrhajósnak áll az jobb ha készül rá, hogy rengeteget lesz távol a családjától. Cserébe részese lehet a történelemnek: hisz a pályája során jó eséllyel az elsők között akár a Marsra is eljuthat.

(Növekedés.hu)