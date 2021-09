Izland bekapcsolta a gépét, amely követ csinál a szén-dioxidból

Maximális teljesítményét elérve az Orca nevet viselő üzem évi négyezer tonna szén-dioxidot lesz képes kinyerni a levegőből, amelyet mélyen a felszín alá pumpálnak, ahol a szén-dioxidos vegyület reakcióba lép a talajjal, és a mészkőhöz hasonló anyag, karbonát jön létre.

A Orca működési elve nem teljesen új, 2016-ban sikerült a CarbFix nevű projektben áttörést elérnie izlandi kutatóknak, akkor egy kétéves periódussal a levegőben található szén-dioxid 95–98 százalékát sikerült ásvánnyá formálni a módszerükkel. Ez elképesztő gyorsaság, korábban a legoptimistább becslések szerint is nyolc–tizenkét évvel számoltak mint a szén-dioxid megszilárdításához szükséges idő.

Az Orca, amelynek neve az izlandi energia szóból (orka) ered, a svájci Climeworks és az izlandi CarbFix együttműködésével épült meg. A szén-dioxidot két nagy fémkonténerhez hasonló építménybe szerelt rendszer választja el a levegőből.

Első lépésként a szén-dioxidot tartalmazó levegőtventilátorokkal egy léggyűjtőbe vezetik, amelyben a szén-dioxidra reagáló szűrőanyag található. Ha ez megtelt CO 2 -dal, a léggyűjtő bezár, majd belső hőmérséklete egészen addig emelkedik, míg felszabadítja a szén-dioxidot. Így egy nagy koncentrációjú gáz keletkezik, amelyet könnyebben be tudnak gyűjteni és vízben fel tudnak oldani. Ezt a vizet nagy nyomással főleg magnéziumot, kalciumot tartalmazó kőzetrétegbe (például bazalt) préselik, ahol a CO 2 reakcióba lép a kőzetek oxidjaival és szilikátjaival, a reakció során pedig karbonátot (például a mészkövet alkotó kalcitot) képez. A Guardian arról ír, nagyjából egy kilométeres mélységbe kell ahhoz a szén-dioxidos vegyületet lefecskendezni, hogy elérjék a 95-98 százalékos megkötést.

Egy év teljes kapacitású működéssel az Orca négyezer tonna szén-dioxidot képes a levegőből kinyerni, ez az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal szerint 870 személyautó éves CO 2 -kibocsátásának felel meg. Az egyedi erőmű megépítése 10-15 millió amerikai dollár körüli összeget emésztett fel a Bloomberg riportja szerint.

Bár a technológia üdvözlendő, szakértők szerint ára, speciális körülményeket igénylő mivolta és sebessége miatt évtizedek is szükség lehet ahhoz, hogy nagyüzemben lényegi eredményt sikerüljön elérni, miközben a Föld országainak éves szén-dioxid-kibocsátása lassan megközelíti a negyvenmilliárd tonnát.

(Borítókép: Balra az Orca, jobbra a hellisheidi geotermikus erőmű Izlandon 2021. szeptember 7-én. Fotó: Arnaldur Halldorsson / Bloomberg / Getty Images)