Texasba visszatért a járvány, iskolákat kellett bezárni

Egy iskolakörzet már be is zárta minden iskoláját Texasban, miután két tanár is elhunyt koronavírus-fertőzés szövődményeiben. Jill Bottelberghe körzeti szakfelügyelő-helyettes közlése szerint, egy 41 éves nőről és egy 59 éves férfi tanárról van szó. Az intézkedés jelenleg átmeneti jellegű. Arról egyelőre nincs információ, hogy a férfi tanár be volt-e oltva koronavírus ellen, a tanárnő, Natalia Chansler nővére elmondása szerint nem kérte a védőoltást.

Texasban egyébként az átoltottság szintje elmarad az amerikai országos átlagtól. Ennek következményeit egy friss tanulmány vizsgálta, melynek során a szakemberek arra jutottak, hogy Texasban 32 000 beteg kórházba történő felvétele lett volna megelőzhető, ha az átoltottság aránya az abban vezető tagállamok, vagyis Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maine és Rhode Island szintjén lett volna.

Az érintett iskolákban a tanév kezdete óta 165 esetben igazoltak koronavírus-fertőzést a tanulók között. A két tanár halála között nem találtak összefüggést, különböző osztályokat tanítottak. Az iskolakörzet minden dolgozóját letesztelte azóta, és a tesztelés lehetőségét a diákoknak és szüleiknek is felajánlották. Ennek során a tesztek 26 százaléka pozitív eredményt mutatott. Az iskola ezért saját Facebook oldalán közölte, hogy minden sportesemény elmarad, és szeptember 13-ára a dolgozók és a diákok szüleinek oltását is megszervezték a körzetben.

A zárás ideje alatt távoktatásban részesülnek a tanulók, az iskolakörzet épületeit pedig fertőtlenítésnek vetik alá.

Texasban az utóbbi hét nap átlagértékeit vizsgálva napi 14500 új fertőzöttet és 200 halálesetet észleltek naponta, az amerikai járványügyi hatóság, a CDC adatai szerint.

(Borítókép: A diákok megérkeznek a Connally Junior gimnáziumba a texasi Elm Mottban 2021. szeptember 7-én. Fotó: Cooper Neill for The Washington Post / Getty Images)