Jön a negyedik hullám, de jönnek a kórházi fertőzések is

Indul hazánkban a koronavírus-járvány negyedik hulláma, ez köztudott és világos. Az is ismert többé-kevésbé, hogy a kórházi fertőzések hatalmas közegészségügyi problémát jelentenek Magyarországon, ahogyan nagyon sok, akár igen fejlett egészségügyi rendszerrel rendelkező országban is. A témáról az Index is többször tudósított. Ami talán kevésbé egyértelmű, hogy a negyedik hullám a kórházi fertőzések újabb hullámát is magával hozza majd.

Pedig így van.

Minél többen kerülnek kórházba ugyanis, és ami szintén fontos, minél többen részesülnek antibiotikumkezelésben, annál több lesz a kórházi, illetve kórházi kezeléssel összefüggő fertőzések száma. Az egyébként indokolt antibiotikumkezeléseknek ugyanis – mint mindennek – ára van. Ezek során egyrészt az antibiotikumokkal szemben ellenálló szuperkórokozók fejlődhetnek ki, melyek ellen már a legtöbb vagy minden antibiotikum hatástalan. Évente 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket ilyen, az antibiotikumok nagy részének ellenálló szuperbaktériumok okoznak.

Az antibiotikumkezelések másik nemkívánatos hatása lehet a normál bélflóra elpusztulása, mely egy különösen súlyos bélfertőzés, a Clostridium difficile nevű baktérium által okozott álhártyás vastagbélgyulladáshoz vezethet. Ez utóbbi kezelése is problémás lehet, gyakori a fertőzés kiújulása és a lefolyás akár halálos is lehet. Ez a betegség szintén nem csak Magyarországon okoz súlyos problémákat, az Egyesült Államokban például évi 800 millió dollárt, míg az Európai Unió országaiban 3 milliárd eurót emészt fel évente a Clostridium difficile fertőzések ellátása.

Ennek során újabb antibiotikumok adására kényszerülhetünk, melyek akár újabb szuperkórokozók kifejlődéséhez is vezethetnek. Az egész emiatt ördögi körnek is tűnhet, de talán van megoldás mindkettőre. Ezeket elemezzük majd néhány következő cikkünkben.

Az Index Most oltogass! címmel kampányt indított, hogy külön tartalmi egység létrehozásával megkönnyítsük a témában született szakmai vélemények és információk elérését.

SZERETNÉNK ELÉRNI, HOGY A LEHETŐ LEGTÖBBEN KAPHASSÁK MEG GYORSAN ÉS BIZTONSÁGOSAN AZ ENGEDÉLYEZETT VAKCINÁK MEGFELELŐ ADAGJÁT, ÉS ÍGY SIKERÜLJÖN A JÁRVÁNY KÖVETKEZŐ HULLÁMÁT MEGELŐZNI.

A kampányban a kapcsolódó tartalmakat külön, a címlapról elérhető dossziéba rendezzük, de a kezdeményezésre külön Facebook-képkerettel, egyedi szerkesztőségi e-mail-aláírásokkal és egy egyedi Index-logóval is szeretnénk felhívni a figyelmet.

A szerző belgyógyász szakorvos, az orvostudományok kandidátusa.

(Borítókép: Mentők érkeznek egy beteggel a nyíregyházi kórházba 2019. április 24-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)