Leporolják a nagy köveket, elkezdődött a Stonehenge restaurálása

Megkezdődtek az angliai Stonehenge restaurálási munkálatai szeptember 13-án, amelynek célja, hogy az ősi építmény az elkövetkező generációk számára is lenyűgöző élményt nyújtson – tájékoztat róla az MTI.

Az utóbbi hatvan évben első alkalommal kezdtek ilyen nagyszabású felújítási projektbe a Stonehenge-nél, amire

az 1950-es években végzett nem megfelelő javítások, az éghajlati vészhelyzet okozta szélsőséges időjárás, illetve az erózió miatt vált szükségessé.

A 4500 éve álló kultikus helyen különösen a kör ikonikus formáját alakító nehéz, vízszintesen elhelyezett kövek szorulnak restaurálásra.

A mély repedések és lyukak kijavításához állványzatokat állítottak fel. Gondot fordítanak arra a 122-es számú kőre is, amely 1900-ban esett le, és tört össze. A munka részeként eltávolítják az 1958-ban a megerősítésére használt kemény betont, és a sokkal barátságosabb, légáteresztő mészhabarccsal helyettesítik majd.

Úgy tűnik, mintha a kövek örökké állnának, de mint szinte minden, ezek is sérülékenyek. Ez a létfontosságú munka megvédi a Stonehenge-nek azokat a vonásait, amelyek annyira jellegzetessé teszik

– mondta The Guardiennek Heather Sebire-t, az English Heritage műemlékvédelmi szervezet stonehenge-i vezető kurátorát, aki arról is beszélt hogy az összes kő lézerszkennelése más problémákra is rávilágított és megállapították, hogy a szarufakövek tele vannak természetes lyukakkal, némelyik nagyon mély.

A konzerválási munkálatokat az English Heritage által megbízott Strachey Conservation szakemberei végzik, és legfeljebb két hétig tartanak. A látogatók láthatják majd a munkát.

Kapcsolódó Kiderült, honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei Geokémiai vizsgálatokkal sikerült megállapítani, hogy az 52-ből 50 kőtömb a nagyjából 25 kilométerre fekvő West Woodsból származik.

(Borítókép: A Stonehenge restaurálási munkálatai 2021. szeptember 14-én. Fotó: Ben Birchall / PA Images / Getty Images)