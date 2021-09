A Nature folyóiratban publikálták a sanghaji Fudan Egyetem kutatói által készült tanulmányt, mely szerint sikerült nagyüzemi körülmények között olyan textilbe szőhető akkumulátort előállítaniuk, mely 85,69 wattórányi energia tárolására képes kilogrammonként. Hogy kapjunk némi képet arról, ez mit is jelent: a jelenlegi legnagyobb iPhone, a 12 Pro Max készülék 228 grammot nyom, akkumulátorának kapacitása pedig 14 wattóra.

A tanulmányban mellékelt illusztrációk alapján az energiát a póló mellkasi részén tárolná az aksi, melyet például egy QI-szabványt használó vezeték nélküli töltőn tudna átadni egy okostelefonnak, fülhallgatónak.

A találmány közelebb hozhatja egy kereskedelmi szempontból életképes textil akkumulátor kifejlesztését, mely mérföldkő lenne a viselhető okoseszközök fejlődésében.

A Fudan kutatói úgy hozták létre a textil akkumulátort, hogy kicsi szál alakú lítium-ion akkumulátorokat készítettek lítium-kobalt-oxidokkal bevont alumíniumhuzalból (pozitív elektróda) és grafitbevonatú rézhuzalból (negatív elektróda). A két elektróda között speciális szigetelést alkalmaztak a rövidzárlat elkerülése végett. Minél hosszabb szálat hoztak létre, a belső ellenállás úgy csökkent.

Az elvégzett kísérletek alapján a kutatás azt állítja, hogy 500 teljes ciklust követően a tesztelt anyag képes volt újkori kapacitásának 90,5 százalékát megtartani. Közben pedig a külső behatások sem játszottak jelentős szerepet, félbehajtva, vizet érve, de még egy autó alatt összenyomva sem adta meg magát az akku. A tanulmányban található szemléltető ábrák egyikén például azt látni, ahogy egy közel 1300 kilogrammot nyomó autó áll a méteres akkun, miközben az egy iPad táblagépet tölt.

Ugyanakkor a textilbe szőtt akku energiasűrűsége elmarad a hagyományos lítium-ion telepekétől,

mondta Peng Huiseng, a kutatócsoport vezető professzora. A hordható akkumulátorok kutatásával foglalkozó Huiseng szerint az elért eredményt kettő-öt éven belül sikerülhet olyan szintre fejleszteni, melyből már piaci termék készülhet.

A felfedezés Cecsien Cseng, a Hongkongi Politechnikai Egyetemen hordható elektronikát kutató professzor szerint is elősegítheti a hordható kütyük fejlődését. Eddig külön kellett egy akkumulátor, mely energiával látta el a szenzorokat, most azonban ez mind egy eszközbe kerülhetne, mondta a Vice-nak. A textil közé varrt érzékelőkkel szerelt okospólóról idén nyáron az Index is írt. Bár még nem végleges termék az sem, a betegségek időben történő diagnosztizálásában és a pontosabb egészségügyi adatok rögzítésében nagy előrelépést jelenthet a fejlesztés.

A hajlítható, hordható akkumulátorok kapcsán évek óta folynak a kísérletek. 2017-ben sikerült például olyan nanocsöves fonalat létrehozni, mely már képes volt az energia tárolására, és azzal töltődött fel, ha megcsavarták vagy megnyújtották. Hosszú távon az ilyen fejlesztéseket fitnesz mérőeszközökhöz szeretnék használni, hisz gondoljunk csak bele, edzés közben saját mozdulatainkkal tölthetnénk az eszközt, mellyel edzésünket monitorozzuk.