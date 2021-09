Szó szerint vérből és verítékből építkezhetünk a Földön kívül

A Manchesteri Egyetem munkatársai sikeresen állítottak elő olyan biokompozit betont, amelyből a jövőben idegen bolygókon építkezhet az emberiség. A mixtúra alapja helyi kőzet és emberi vérben, vizeletben, verítékben és könnyben található fehérje.

A tudósok folyamatosan keresik azokat az életképes technológiákat, amikkel betonszerű anyagokat tudnánk előállítani a Mars felszínén, de eddig eszünkbe sem jutott, hogy a válasz bennünk van

– mutatott rá Aled Roberts anyagkutató.

Ez a válasz azért is különösen fontos, mert idegen világok meghódításának legkomolyabb korlátja, hogy nagyon költséges elhagyni a Föld gravitációját. Ezek a költségek az idő előrehaladtával csökkennek és jelenleg fajlagosan 1500 dollárba kerül egy kilogramm teher űrbe juttatása, egy zsák cementnél azért még így is erős tétel. Tehát az űrhajós a jövő cementeszsákja – nem is akármilyen, ugyanis a biokompozit beton erősebb, mint a hagyományos.

Jobb, mint az eredeti

A Cartagena Műszaki Egyetem tavalyi tanulmánya már felvetette, hogy az emberi vizeletben található anyagok kiválóan alkalmasak a Hold felszínét borító por, a regolit megkötésére. A brit tudósok még ennél is tovább mentek: AstroCrete nevű űrbetonjukban albumin, vagyis vérfehérje volt a kötőanyag, vagyis a csapat vérsavóban tapicskolva alkotta meg az új biokompozitot.

Az űrbeton 25 megpascal nyomásnak állt ellen, ami megfelel a 20-32 megapascalnak ellenálló hagyományos betonnak. Egy kis vizelet hozzáadásával azonban szuperbetonná alakult az AstroCrete, amely 39,7 megapascal teherbírást produkált.

A tudósok a mesterséges pókfonalat és a marhavért is kipróbálták. Amennyiben elérhetőek lesznek távoli bolygókon, ezek is használhatóak, de addig azt javasolják, hogy az első építmények létrehozásához a helyszínen adjanak vért az űrhajósok. Számításaik szerint hat űrhajós két év alatt 500 kiló AstroCrete létrehozásához elegendő albumint tudna termelni, ami elegendő lehet egy szerényebb nyaraló létrehozásához.

A feltalálók szerint a kezdeti ingatlancélú véradást később kiválhatnák a fejlettebb bioreaktorokban előállított kötőanyagok. A bioreaktorok azért is fontosak lehetnek, mert jelenleg nem tudjuk, hogy egy mérgező és sugárzó környezetben mennyi vér facsarható egy űrhajósból úgy, hogy cselekvőképes is maradjon.

(Materials Today Bio)