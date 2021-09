Megvan a pontos helye, hol fog vizet keresni a NASA a Holdon

Hivatalos bejelentést tett a NASA arról, a Hold melyik részére, pontosan melyik kráterbe küldik a tervek szerint 2023-ban VIPER (betűszó a Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, vagyis illékony anyagokat vizsgáló sarki felfedező rover kifejezésből) nevű felszíni szondájukat, hogy az jeget keressen az Artemis-programhoz. Az űrügynökség a kilencvenes évek óta kutatja az elméletet, miszerint a Hold rendelkezhet fagyott víztartalékokkal ott, ahová nem, vagy alig süt be a nap.

Ez lesz az első alkalom, hogy a NASA nem emberes misszióval küld rovert a Holdra. Bár a Marson évek óta dolgoznak robot szondái, az űrügynökség a Föld kísérőjének felszínén eddig csak ember vezette holdautót vetett be. A VIPER névre keresztelt eszköz négy kerékkel lesz felszerelve, s az Astrobotic fejlesztette Griffin leszállóegység, illetve a SpaceX Falcon Heavy hordozórakétája juttatja majd el a Holdra.

A VIPER célja a 93 négyzetkilométer kiterjedésű Nobile-kráter a Hold déli pólusának közelében. A helyszínt az űrügynökség az LRO szonda képei és korábbi vizsgálatok eredményei alapján választotta ki négy célpontból. A további három felvetődő kutatóhely a Haworth-kráter, a Shackleton-kráterből induló gerinc, illetve a Shoemaker-kráter területe volt, azonban a VIPER hosszabb működési időt biztosít majd a Nobile-kráterben a tervek szerint, mint bárhol máshol.

Minden vizsgált rész rendelkezik tartósan árnyékos területekkel (PSR), melyek a NASA szerint fagyott vizet rejthetnek. Ezeken a területeken fog a VIPER egy méteres mélységbe lefúrni, majd onnan talajmintát venni, hogy jeget keressen benne. Ahhoz azonban, hogy a szonda el tudja végezni feladatait, valamennyi napfényre is szüksége van, energiaellátását ugyanis napelemekből szerzi, illetve a földi irányítással is közvetlenül, műholdas átjátszás nélkül kommunikál, ami árnyékból nem megoldható. A NASA közleménye szerint a döntő indok a Nobile-kráter mellett az volt, hogy a területen 2023-ban legalább negyven napon keresztül képesek működtetni a VIPER-t. Ahhoz, hogy a holdjáró célt érjen, legalább tíz napon keresztül kell a Holdon kutatnia. A 450 kilogrammos rover, ha minden jól megy, akár száz napig is dolgozhat három spektrométerével és fúrójával a Hold felszínén, hogy igazolja vagy cáfolja az elméletet, miszerint fagyos vizet rejt a Hold árnyékos része.

A körülbelül 660 millió dolláros projekt rendkívül fontos, ugyanis segítségével készül a NASA az Artemis-programra. A tudományos misszió vezetője, Thomas Zurbuchen szerint a VIPER segít jobban megérteni a Hold fejlődését és történetét, illetve amennyiben vizet talál, elősegíti a későbbi Hold- és Mars-missziók sikerét is. A NASA az Artemis-programban a Holdat a Naprendszer távolabbi részének felfedezésére induló missziók előkészítő területének tervezi használni.