A Microsoft harcba száll a deepfake ellen

A Microsoft kockázati befektető cége az M12 bejelentette, hogy beszáll a multimédia eredetiségigazoló szolgáltatást fejlesztő Truepicbe.

Az M12 vezetője James Wu szerint a cég „az eredet alapú média azonosítás úttörője”. A Truepic ellenőrzött felvétel technikáját már most is 150 országban használják, lényegében titkosított metaadatokat kezel és ezek alapján azonosítja be az ezeken végzett manipulációkat. Lényegében bármikor deepfake kerül a rendszerbe, az visszakövethető a szerzőig.

A deepfake-ek elterjedése és a fejlett képszerkesztő programok demokratizációja a hírügynökségekre és technológiai cégekre is nyomást helyezett, hogy az álhíreket és megtévesztést felismerjék

– magyarázta James Wu.

A szintetikus médiától az olcsó hamisítványokig terjedő temérdek új technika miatt nagyon alacsonyra került a léc az avatatlan szemnek hihető tartalom előállítása terén.

– tette hozzá.

Wu a befektetést követően a Truepic igazgatótanácsában is helyet kap. A Truepic és a Microsoft egyébként idén februárban már találkoztak egy hamis kontent ellenes ipari érdekvédelmi csoport, a C2PA tagjaiként, amelynek rajtuk kívül tagja még a BBC, az Adobe, az ARM, és az Intel. A résztvevők közül a brit közszolgálati csatorna és a kreatív iparban alapjátékos Adobe dolgozott saját kontent valódiságát igazoló rendszeren. A Microsoft szárnya alá vett Truepiccel szinte teljes a hamisítás elleni front.

