Nem adja fel mobilos és hibrid álmait a Microsoft

Bár itthon a Microsoft hardverei már kaphatók, tömegterméknek nem nevezhetők, s a redmondi cég honlapja szerint 2022 elején érkeznek hazánkba az újonnan bemutatott eszközök is a Duo 2 kivételével, megelőlegezhető, hogy ezek sem fogják ellepni a hazai piacot. Mégis fontos gépekről van szó, ugyanis a Surface termékvonal amellett, hogy némi bevételt termel a Microsoftnak, referenciaként szolgál a PC-gyártóknak ahhoz, miként képzelik el a Windows és az ablakos operációs rendszert futtató számítógépek jövőjét a Microsoftnál.

Windowsos eszközök mellett azonban volt a bemutatón egy androidos készülék is, a 2019-ben bemutatott Surface Duo utódja. A Surface Duo a két kijelzővel felszerelt mobil Microsoft-féle változata, melynek első generációja rengeteg negatív kritikát kapott a rosszul optimalizált rendszer, illetve a szép, de mindennapi felhasználásra alkalmatlan dizájn miatt.

A Surface Duo 2 hivatott elődje minden hibáját kijavítani.

A telefon megtartotta az előd dizájnjának alapelemeit, ám a kritikák nyomán javítottak rajta. Került kamera a készülék külsejére, egyből három. Hasonlóan a Samsung félbe hajtható mobiljaihoz, a Duo 2-ben is egy normál, egy ultraszéles és egy telefotó kamera dolgozik 12 megapixeles felbontással, melyek használatához nem kell ezentúl 360 fokban kihajtani a készüléket, elég 180 fokban kinyitni. A Microsoft a bemutatón igyekezett bizonyítani, hogy a kamera minőségén sokat csiszoltak, ami látván az első generációs Duo képalkotó teljesítményét, valljuk be, kellett. Belül egy előlapi kamera maradt, ami átkerült a jobb oldali kijelző fölött középre.

A két belső kijelzőn is történt változás, amit legjobban akkor lehet észrevenni, ha az eszköz zárva van. Mivel a könyvszerűen kinyitható Duo nem rendelkezett külső kijelzővel, s a Duo 2-be se került, így a mérnökök azt látták jó megoldásnak, ha a két belső kijelzőnek a zsanér felőli végét meghajlítják, ezzel létrehozva egy pillantósávot. Nem vicc, tényleg ez a neve, a Microsoft glance bar-nak hívja. Lényegében egy értesítési sávról van szó, melyen a pontos idő mellett apró ikonok jelzik, milyen bejövő értesítéseink voltak, miközben a készülék zárva volt.

Mindkét panel OLED, méretük 5,8 hüvelyk, ha a telefont kihajtva nézzük őket, a teljes átló 8,3 hüvelyk. A kijelző 90 Hz-en frissül, a panel védelméről Corning üveg gondoskodik. Ha a könyvvé nyitható formát figyelmen kívül hagyjuk és csak a hardvert nézzük, a Duo 2 átlagos csúcstelefonnak tűnhet. Snapdragon 888 rendszerchip, 8GB rendszermemória és 128 GB vagy 512 GB belső memória van, mely az előző generációhoz képest papíron előrelépés. A Microsoft annyira bízik a Duo 2 hardveres erejében, hogy az Asphalt Legends 9, a Modern Combat 5 és a Dungeon Hunter 5 játékok kifejezetten a Duo dupla kijelzőjére optimalizált verziót kapnak.

A készülékbe került NFC chip és az első Duóban található 4G modemet egy 5G-s adatkapcsolatra képes váltja a második generációban. Vezeték nélküli töltés továbbra sincs, az akkumulátor az USB-C csatlakozón keresztül tölthető. Hogy egy töltéssel mennyit bír az eszköz? A Microsoft szerint egy napot, ennél pontosabb választ nem közölt a cég. Az elődhöz hasonlóan az új mobil is támogatja az összes Surface érintőceruzát, a Surface Slim Pen 2 pedig mágnesesen képes a Duo 2 külsejére csatlakozni, ahol a telefon fel is tölti a ceruzát.

A Duo 2 a bemutató alapján kifejezetten érdekes és ott fejlődött, ahol kellett neki. Viszont az első generációs Surface Duo esetében sem a hardver minőségét illetően érte kritika az eszközt, sokkal inkább a rossz szoftverrel és a széteső szoftveres támogatással volt baj. A Duo 2 az októberi startján Android 11 operációs rendszert futtat majd, a Microsoft saját fejlesztésű felhasználói felületével. Ezzel szemben az első generációs Duo továbbra is Android 10-en van, s egyelőre nincs hír a frissítéséről. A Surface Duo 2 az Amerikai Egyesült Államokban október 21-én kerül piacra, 1499 dolláros áron. Hazai értékesítésről nem tudni.

Konzervatív újratervezést kapott a Surface Pro

A Microsoft kilenc éve, hogy elindította a Surface hibridek vonalát. A számítógépek, melyek egyszerre teljes értékű PC-k és táblagépek is, első két évükben kaptak egy kisebb-nagyobb dizájnváltást, majd 2014-től 2021-ig alig változott valami a külsőn.

A Surface Pro 8 ugyan frissít, de ne várjunk hatalmas újításokat. A Microsoft biztonsági játékot játszott, ha valaki látta a tavalyi ARM alapú Surface X-et, az nem fog meglepődni. Ugyanakkor a vékonyabb kávákkal, jobb kijelzővel, Thunderblolt 4 támogatással és az ARM helyett Intel processzorral a Surface Pro 8 a hibrid gépek eddigi legjobbja lehet. Ami a Microsoft ígérete szerint 16 órán át bírja majd egy töltéssel.

Az 1099 dolláros induló árral október 5-én startoló gép kijelzőjének mérete az elődökhöz képest nőtt, ráadásul a 13 hüvelykes panel képes a 120 Hz-es képfrissítésre is. Alapból 60 Hz-en dolgozik a gép, ám a Windows 11 dinamikusan vált majd grafikai programok használata, ujjal történő irányítás vagy érintőceruzás bevitel során. A Surface Slim Pen 2 ezekkel a gépekkel is működik, ráadásul az érintőtoll beépített haptikus motorját használva rezgésekkel imitálja a valódi ceruzával valódi papíron történő rajzolás érzését. A toll a csatlakoztatható billentyűzetben kapott helyet, mágnesesen tölthető és az újratervezett hegy kisebb késleltetést és jobb precizitást ígér.

A Surface Pro 8 tizenegyedik generációs, négymagos Intel Core i5 vagy Core i7 processzorokkal kérhető, ám ha valakinek szüksége van LTE kapcsolatra a gépben, az veheti Core i3-mal is az eszközt. GPU-t nem lehet választani, az Intel integrált grafikus megoldásai dolgoznak a gépben, de a Thunderbolt 4-es USB-C-n keresztül külső GPU-t kezel az eszköz. Az alapmodell 8 GB rendszermemóriával és 128 GB tárhellyel indul, ezt 32 GB RAM-ig és 1 TB tárhelyig lehet pimpelni, az SSD felhasználó által cserélhető.

A Pro vonalhoz képest a Surface X második generációja alig változott valamit. Az ARM alapú hibrid a második generációs Snapdragon 8cx-én alapuló SQ2-es rendszerchipet használja, viszont – bár képes lenne rá – nem támogatja az 5G-t, csak a 4G/LTE hálózatokat. Mellette érkezik a második generációs X-ből egy modell, ami kizárólag WiFi hálózatokon működik, mobilhálózaton nem. Az eszköz ára 899 dollárról indul, a Microsoft pedig azt ígéri, hogy az október 5-én érkező Windows 11 jobb támogatást nyújt majd az ARM alapú géphez. A Surface X-re optimalizálták az Office 64-bites bővítményeit, illetve teljes támogatást kap a gép az x86 és x64 emulációhoz.

Hasonlóan a Surface X-hez, a legkisebb hibrid, a Surface Go sem változott sokat. A harmadik generációs eszköz méretben, portokban és kijelzőben megegyezik a Go 2-vel, azonban az új eszközt Intel Pentium Gold 6500Y vagy Core i3-10100Y processzorokkal is lehet konfigurálni, ami hatvan százalékos előrelépést jelent számítási teljesítményben az elődhöz viszonyítva. A legkisebb gép is támogatja az érintőtollakat, van rajta Windows Hello, illetve opcionálisan kérhető LTE-kapcsolattal, mely ideális terepmunkára használt eszközzé teheti. Majd, ha megjelenik, az LTE modellek ugyanis egyelőre nem tudni, hogy mikor kerülnek boltokba, a Microsoft a következő hónapokra ígéri a gép érkezését. Az induló ár 399,99 dollár lesz a kis eszköz esetén.

Furcsa hibrid a Surface Studio Laptop

A Microsoft fogta a Surface vonal asztali gépét, a Surface Studiót, majd összecsomagolta egy laptopba. A Studio Laptop szerintem az utóbbi évek legérdekesebb eszköze a Microsofttól, mely javít a Surface Book dizájnján.

A 14,4 hüvelykes kijelző (2400 x 1600 pixel, adaptív 120 Hz) egy zsanér és mágnesek segítségével kihúzható a gép felső részéből, majd megtámasztható a billentyűzet és az érintőfelület között, vagy teljes síkba lenyomható.

A Microsoft megoldása hasonít az Acer kísérleti vonalán az Ezel-hez. A redmondi cég az asztali gépük tervezésénél használt mechanikát és felépítést alkalmazza a Studio Laptop esetében is. A kijelző „csak” kijelző, a hardver a gépházban van. A Studio Laptop konfigurálható tizenegyedik generációs Core i5-tel vagy Core i7-tel, előbbi Intel Iris Xe, utóbbi Nvidia RTX 3050 Ti grafikus kártyákkal érkeznek. A rendszermemória 16 vagy 32 GB lehet, a háttértároló pedig maximum 2 terabyte-os, felhasználó által cserélhető SSD formájában.

Csatlakozók terén a Surface Studio a Pro vonalhoz hasonlít, két Thunderbolt 4-es USB-vel, a töltésre használt saját Surface Connect porttal és egy 3,5-ös fejhallgató csatlakozóval. Ahogy a Pro is, a Studio Laptop is kezeli a külső GPU-kat vagy akár több 4K monitort is, és támogatja az érintőceruzás adatbevitelt. A ceruza a ház alján kapott helyet, ahova mágnessel tapad és simán van neki hely, a Studio Laptop hűtését ugyanis úgy oldották meg, hogy a gép alja összeszűkül, nagyjából úgy néz ki, mintha egy külső hűtőn ülne az eszköz. A gépet kreatív felhasználásra szánja a Microsoft, az eszköz október 5-én kerül az amerikai piacra 1599 dolláros áron, hazánkba 2022 elején érkezik.

Környezetbarát egér és mozgáskorlátozottakat segítő matricák

Új számítógépei és telefonja mellé a Microsoft Ocean Plastic Mouse néven egy új egeret is bemutatott, melynek nevéből kitalálható: az óceánokból kihalászott műanyag szemét felhasználásával készült. Csupán felhasználásával, ugyanis a periféria 20 százaléka újrahasznosított szemét, nem egésze. A csomagolás azonban száz százalékban újrahasznosítható, ami lépés a cég által kitűzött cél felé, hogy 2025-re kiszorítsák összes csomagolásukból az egyszer használatos műanyagokat. Az egér 25 dolláros áron kerül piacra október 5-én az USA-ban.

A cég a mozgásukban korlátozottak számára fejlesztett egy kemény műanyagokból készített matricacsomagot Surface Adaptive Kit néven. A felragasztható műanyag jelzések a cég Surface 7 Pro, Laptop 3, Book 3 és Laptop Studio eszközeire passzolnak, segítségükkel a különböző billentyűk, csatlakozók megjelölhetők, illetve van egy köztük húzó fülként használható darab is. Utóbbi a laptop kinyitását, megfelelő helyzetbe állítását segíti, míg előbbiek domború felületükkel az eszközön történő könnyebb tájékozódáshoz járulnak hozzá. Arról, hogy mikortól és mennyiért lesz elérhető ez, a cég egyelőre nem közölt információkat.

(Borítókép: Minden eszköz, melyet bemutattak a szeptember 22-i Surface-eseményen. Fotó: Microsoft)