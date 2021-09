Átláthatóbbá teszi a Google, ki fizeti a reklámokat

A Facebookhoz hasonló funkció érkezik a Google szolgáltatásaiba. A keresési találatok között, a YouTube-on a videók előtt és közben, illetve a Google saját oldalain megjelenő reklámok esetén ezentúl megnézhető lesz, ki fizetett a reklámért, illetve megtekinthető lesz, a hirdetőnek milyen korábbi reklámjai voltak.

Az új átláthatósági opció még idén elstartol az Egyesült Államokban, majd 2022 elején kilencven más országban is, köztük az Európai Unió államaiban, így várhatóan nálunk is. Az újítás a Google által tavaly tavasszal bevezetett hirdetőket azonosító programra épül, mellyel köteles mindenki együttműködni, ha a keresőóriás hirdetési rendszerén keresztül népszerűsítené termékét. A program elvárja, hogy a hirdetett vállalkozásról, cégről vagy szolgáltatásról, illetve a hirdető személyéről is valós, igazolható információkat közöljenek, ezzel védve a potenciális vásárlókat az átverésektől.

A Google szerint a hirdetési rendszer áttekinthetőségének bővítése a felhasználók védelmét szolgálja, ezért a hirdetések jelenthetők is, amennyiben azok nem felelnek meg a cég által alkalmazott irányelveknek. A hirdetések felülvizsgálata nem gépi, hanem emberi moderálásban történik.

A Facebookon már régóta van ilyen funkció, a közösségi oldalon például azt is látni, hogy egy adott hirdetésre mennyit költött a hirdető. Politikai hirdetéseknél ez különösképp jól jön, s ne felejtsük el, hogy a politikusok a Facebook mellett az utóbbi időben letámadták a YouTube-ot is.