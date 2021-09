Mesterséges intelligencia fejezte be Beethoven befejezetlen művét

1827 márciusában, 56 évesen meghalt Ludwig van Beethoven. Két évvel azután, hogy befejezte a sokak által mesterművének tartott 9. szimfóniáját, s azelőtt, hogy megalkothatta volna a tizediket. Ötletek, vázlatok ugyan fennmaradtak, ám a 10. szimfónia befejezetlen állapotában maradt közel kétszáz évig.

Most Beethoven-rajongó zenetörténészek, zeneszerzők, zenetudósok és informatikus tudósok összefogásának hála, mesterséges intelligencia segítségével teljes lehet a mű – írja a Qubit. A salzburgi Karajan Intézet és a New Jersey-i Rutgers Egyetem Művészet és Mesterséges Intelligencia Kutatóintézete együttműködésében született meg az AI, amellyel Beethoven 250. születésnapjának megünneplésére szerették volna befejezni a csupán vázlatok szintjén fennmaradt 10. szimfóniát.

A világjárvány miatt a bemutató egy évvel eltolódott, a premier 2021. október 9-én lesz Bonn városában, ahol Beethoven is megtartotta volna szerzeményének premierjét az 1800-as években. A 10. szimfónia befejezésére a munka 2019-ben indult, a projektben részt vett Walter Werzowa osztrák zeneszerző, Mark Gotham számítógépes zenei szakértő, valamint a korábban több befejezetlen Mozart- és Bach-darab kiegészítésén dolgozó zongoraművész, Robert Levin, a Harvard zenetudósa. A számítógépes feladatokat a Playform AI startup végezte.

A mesterséges intelligenciának megtanították Beethoven teljes életművét, illetve a kreatív módszereket is, amelyekkel a zeneszerző dolgozott. A gép például megtanulta az ötödik szimfóniát és az alapját képező, négy hangból álló motívumot is, ez alapján megtanulta, miként épülhet rá egy rövid hangsorra egy egész szerzemény. A módszerrel azt próbálták megfejteni az AI segítségével, hogy miként épített volna fel egyetlen rövid részletre Beethoven egy hosszabb, jóval bonyolultabb szerkezetet. A gépnek emellett meg kellett tanulnia a szimfónia tételeit, a melódiákat, a harmóniákat, a zenekarra történő átdolgozást és a coda megírását is olyan stílusban, ahogy feltételezhetően Beethoven is tette volna.

A fejlesztők szerint az AI olyan volt, mint egy lelkes diák, aki napról napra jobb a gyakorlás hatására. A tavaly bemutatásra szánt műből itt meghallgathatók részletek, a kész tételeket október 9-én mutatják be, majd teszik nyilvánossá.

2019-ben a kiegészített szimfóniából részleteket játszottak két szakértő közönség előtt zongorán és vonósnégyessel megtámogatva is, a közönségnek pedig meg kellett állapítania, hogy melyik részt írta Beethoven, és mely részek születtek meg a mesterséges intelligencia segítségével. A teszt során egyik közönség sem tudta biztosan megállapítani, hogy mely részek származtak a zeneszerzőtől, és melyek az AI-tól. Ugyanakkor voltak zenetörténészek, akik szerint a szándék jó, ám a megvalósításban még fejlődni kell.

(Borítókép: Ludwig van Beethoven. Fotó: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)