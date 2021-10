Mark Zuckerberg is sokat bukott a Facebook leállásán

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt , hétfőn magyar idő szerint néhány perccel 18 óra előtt leállt a Facebook valamennyi szolgáltatása, valószínűleg szerverhiba miatt. Mivel a Facebookon kívül a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is a technológiai óriáscég tulajdonában van, ezért az állítólagos szerverhiba ezekre a platformokra is kihatott.

Végül keddre virradó éjjel, magyar idő szerint néhány perccel éjfél előtt helyreállt a Facebook és a vállalathoz tartozó valamennyi közösségi szolgáltatás. A leállás majdnem hét órán keresztül tartott.

A rendszer újraindulását követően a cég hivatalos közleményt adott ki, melyben hangsúlyozták: a felhasználók személyes adatai nem kerültek veszélybe. A leállást konfigurációs hibával magyarázták, amely kihatott a cég adatközpontjai közötti kommunikációra is. A vállalat belső eszközeit és rendszereit is érintette a hiba, ami a probléma megoldását tovább nehezítette.

A történtekkel kapcsolatban Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója bejegyzést tett közzé a közösségi profilján, ahol elnézést kért a felhasználóktól a hibáért.

A Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger mostantól újra elérhető. Elnézést a mai kimaradásért – tudom, mennyire támaszkodnak a szolgáltatásainkra azért, hogy kapcsolatban maradhassanak a számukra fontos emberekkel

– fogalmazott bejegyzésében Mark Zuckerberg.

Az Independent cikke szerint a Facebook részvényeinek árfolyama Frances Haugen, a vállalat szenátusi meghallgatás előtt álló korábbi alkalmazottjának bejelentése után mintegy 4,9 százalékkal esett vissza. Ez a papír eddigi legrosszabb kurzusváltozása a 2020. november 9-i 5 százalékos csökkenés óta. A Bloomberg arról is ír, hogy a mostani üzemzavar személyesen csaknem hétmilliárd dolláros veszteséget okozott a tőzsdei árfolyamesés miatt Mark Zuckerbergnek, akinek a vagyonát szeptember 13-án 140 milliárd dollárra becsülték.