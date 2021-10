Az ember okozta klímaváltozás felfedezőié a fizikai Nobel

A Svéd Királyi Akadémia Syukuro Manabének, Klaus Hasselmannak és Giorgio Parisinek ítélte megosztva a 2021-es a fizikai Nobel-díjat – jelentették be kedd délelőtt.

– fogalmazott a hivatalos közleményben Thors Hans Hansson, a fizikai Nobel-díjról döntő bizottság elnöke.

Az amerikai Syukuro Manabe bizonyította be, hogy a széndioxid szintjének emelkedése a légkör felmelegedéséhez vezet. A 60-as években a Föld klímájának modellezésével elsőként vizsgálta a sugárzási egyensúly és a légtömegek függőleges mozgásának összefüggését. A jelenleg használt klímamodellek is az ő munkáján alapulnak.

A német Klaus Hasselmann egy évtizeddel később olyan modellt alkotott, amiben a klíma és az időjárás összekapcsolódnak, amivel választ adott a kérdésre, hogy miért megbízhatóak a klímamodellek, annak ellenére, hogy az időjárás változékony és kaotikus. Hasselmann munkája kimutatta az emberi tevékenység hatását a klímára, az ő módszerével bizonyítoták, hogy az emberi eredetű széndioxid kibocsátás vezetett a légköri hőmérséklet emelkedéséhez.

Az olasz Giorgio Parisi 1980 körül fedezte fel a komplex anyagok viselkedésének rejtett vonásait és több felfedezése is jelentősen hozzájárult a komplex rendszerek megismeréséhez. Eredményeit egymástól nagyon különböző jelenségek leírására használják matematikában, biológiában, idegtudományban és gépi tanulásban. Parisit, a római Sapienza Egyetem professzorát évek óta Nobel-díj esélyeseként emlegették, első sorban a kvantum kromodinamika területén végzett munkájáért.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5