A poloska ellen ősrégi módszer jelenthet megoldást

A poloskák minden évben alaposan megkeserítik az életünket, beveszik magukat a lakásba, és szinte kiirthatatlanok. Egy invazív fajról van szó, amit ha megfogunk, rendkívül büdös lesz tőle a kezünk.

Sokan sokféleképpen próbálnak megbirkózni velük, de szinte semmi sem válik be. Egy valami azonban hatásos, méghozzá a fokhagyma, amitől a poloskák is irtóznak.

A fokhagymás védekezésnek egyetlen hátulütője, hogy a fokhagymaszag nem csupán a poloskákat irritálja, de sok ember is nehezen viseli el. Ezért érdemes inkább odakint, az ablakok, ajtók körül, vagy a teraszon, erkélyen használni – írja a Ripost .

Az elmúlt öt évben vált tömegessé az invazív címeres poloskák jelenléte Magyarországon – írtuk meg korábban egy online felmérésből, amely alapján kirajzolódott az országos poloskatérkép. A Sokk a rovar Facebook-közösség 2020-as térképéből az derült ki, hogy nincs már olyan térsége az országnak, ahol ne jelentek volna meg ezek a rovarok, amelyeket lakosságarányosan a legnagyobb számban a déli megyékben észlelnek.

Fotó: Sokk a rovar

Dr. Bajomi Dániel, a Facebook-oldalt működtető Bábolna Bio Kft. ügyvezető igazgatója a felmérés adataiból akkor azt emelte ki, hogy a nálunk régebb óta megtelepedett ázsiai márványpoloskát és a zöld vándorpoloskát már szinte mindenhol észlelik az országban, de a kérdőívet kitöltők 26 százaléka a Magyarországra csak az utóbbi időben behurcolt nyugati levéllábú poloskával is találkozott már, ami azt mutatja, hogy

ezek a fajok nagyon rövid idő alatt képesek elterjedni.

Mivel a poloskák bűzmirigyük váladékával védekeznek, ez további kellemetlenséget okoz, ugyanis rendkívül irritáló szaggal állnak bosszút halálukért.

Aki nem akarja bevetni a hagymát ellenük, az védekezni csak a hézagmentesen felhelyezett szúnyoghálókkal tud. Vétek Gábor, a Szent István Egyetem rovartani tanszékének docense szerint, ha erre nincs mód, akkor az esti órákban kerülendő az égő villany melletti szellőztetés, ugyanis a fény vonzza a rovarokat. Vagyis kizárólag a fizikai kizárás és a rovarirtó marad a hagyma mellett.

Vétek Gábor az Inforádiónak azt is elmondta, hogy a poloskák lakásokban való jelenlétét az magyarázza, hogy a betelepedett, itthon invazív fajnak számító poloskafajok között több olyan is van, amely a hidegebb időszak közeledtével kisebb-nagyobb tömegben beköltözik a lakásokba, és rejtett zugokba húzódik. Az invazív címeres poloskák (nevezik vándorpoloskának is) közül a legnagyobb számban a barnás színű ázsiai márványpoloskával, valamint a zöld színű, Kelet-Afrikából származó, hozzánk Dél-Európából érkező zöld vándorpoloskával találkozhatunk Magyarországon. Megjelent már az Észak-Amerikából behurcolt nyugati levéllábú poloska is, amely azonban egyelőre kevésbé elterjedt, így a tavalyi felmérés és poloskatérkép segíthet megtudni, hol található meg az országban.