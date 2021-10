A magyar tudósok azt kérik, viseljünk maszkot zárt térben, tömegközlekedésen

A járvány negyedik hullámának jelentkezéséig a szakemberek és a döntéshozók erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő a további nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására. Az egészségügyi ellátórendszer minden jelentkező számára biztosítja az oltásokat.

Az oltási hajlandóság azonban elapadt, és a tájékoztatási kampányokkal, a kistelepülésekre irányított oltóbuszokkal vagy az idősek és a hátrányos helyzetűek számára szervezett oltási akciókkal sem sikerül érdemi javulást elérni a beoltottak arányában

– írja állásfoglalásában a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége.

Hozzáteszik: ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. Két és fél millió még beoltatlan honfitársunk van, akiket mielőbb be kell oltani. Az ugyancsak most jelentkező influenzajárvány is tovább súlyosbíthatja a népegészségügyi helyzetet.



Az MTA honlapján közzétett írás szerint a lakosság átoltottságát csak a társadalom legszélesebb köreinek mozgósításával és hatékony fellépésével lehet növelni. Felelős állampolgári magatartás hiányában hiábavaló minden intézkedés, erőfeszítés, pénzráfordítás. Az MTA elnöksége szerint a jelen helyzetben mindenkinek kötelessége az oltásoktól elzárkózó emberek meggyőzése.



Az elnökség arra kéri az embereket, hogy

Zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot. Amikor csak lehetséges, tartson megfelelő távolságot másoktól, és gyakran fertőtlenítse a kezét!

Az MTA elnöksége szerint itt az idő, hogy mindenki fellépjen saját környezetében a hamis és áltudományos nézetek ellen. Hozzáteszik: életet ment, aki az óvintézkedéseket betartja, és ennek szükségességéről környezetét is meggyőzi.

Az MTA elnöksége arra kérte 18 ezer köztestületi tagját és a lakosság tájékoztatásában részt vevő intézményeket, a fórumokat és a véleményformáló személyiségeket, hogy vegyék ki a részüket az oltások felvételére, valamint az orrot és a szájat eltakaró maszk használatára buzdító tevékenységből.

(Borítókép: Oltóbusz Csongrád-Csanád megyében 2021. június 1-jén. Fotó: Rosta Tibor / MTI)