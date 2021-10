Otthon is kezelhető lesz a leggyakoribb bőrrák

Az Európai Dermatológiai és Venerológiai Társaság, az EADV legutóbbi, 30. kongresszusán brazil tudósok arról számoltak be, hogy otthon is alkalmazható fotodinámiás készüléket fejlesztettek ki a leggyakoribb bőrráktípus, a bazalióma kezelésére. A készülék segítségével otthon alkalmazott kezelés ráadásul jóval kevesebb fájdalommal jár, mint a hasonló kórházi kezelések, ennek ellenére a hatásossága megegyezik a kórházban végzett terápiával. Az eljáráshoz egy pénzérme nagyságú készüléket fejlesztettek ki, melyet a bőrhöz erősítettek. Ennek használatával a páciens otthon is el tudja végezni a kezelést. A kezeléshez 20 százalék metil-aminolevulinát tartalmú krémet használtak, ami a megfelelő hullámhosszúságú fénnyel megvilágítva oxigénszabadgyökök keletkezéséhez vezet, melyek elpusztítják a ráksejteket. A betegekben elvégzett szövettani vizsgálat szerint 30 nappal a kezelés után

a gyógyulás aránya 86,67 százalék volt,

ami hasonló a kórházban végzett fotodinámiás kezelés hatásosságához, viszont a betegek jóval kevesebb fájdalomról számoltak be. A vizsgálat vezetője, Ana Gabriela Salvio elmondta, hogy munkatársaival már régóta dolgoznak a módszer kifejlesztésén, de a koronavírus-világjárvány felgyorsította a munkát. A pandémia során ugyanis nehezebbé vált a kórházi kezelések kivitelezése, a karantén és a korlátozások miatt sok beteg el sem jutott a kórházba, és a kórházi ágyak is kisebb számban álltak rendelkezésre.

A bazalióma az összes bőrrák mintegy 70-80 százalékáért felelős, és gyakorisága növekvő tendenciát mutat. Ez a daganat a leggyakrabban a fejen és a nyakon fordul elő, de bármely testrész bőrén megjelenhet. Legfőbb rizikófaktora az évek során a bőrfelületet ért napfény mennyisége és minősége. Elsősorban az UV-B sugarakat tartják felelősnek a bazalióma kialakulásáért, de az UV-A sugarak túlzott mennyisége, például szolárium használata során, szintén felmerül mint kóroki tényező.

A bazalióma kialakulásában szerepet játszhat még a genetikai hajlam, családi halmozódás alakulhat ki, illetve a legyengült immunrendszer is. Hazánkban a közép-európai átlaghoz hasonlóan évente mintegy 100-200 új esetet regisztrálnak 100 000 főre vetítve, de ez az országok között a földrajzi elhelyezkedés és a lakosság bőrtípusában tapasztalható különbségek miatt nagyon eltérő lehet a bazalióma gyakorisága. Ausztráliában például a Magyarországon tapasztalt arány tízszerese az előfordulás gyakorisága. A hírességek közül például Hugh Jackman nyíltan vállalta betegségét. Nála ötször is műtétre volt szükség bazalióma miatt, ezért mindenkit napozókrém használatára, illetve bőrgyógyászati szűrővizsgálatokra buzdított Instagram-oldalán.

Marie-Aleth Richard, az Európai Bőrgyógyászati Társaság igazgatósági tagja, a Marseille-i Egyetemi Kórház professzora szerint ez a módszer áttörést hozhat a bőrrák leggyakoribb fajtájának kezelésében, de először egy, a jelenleginél több beteg bevonásával készült klinikai vizsgálatra is szükség lesz.

