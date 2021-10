Csütörtökön rendezik meg a 4iG Technológiai Fórum konferenciát, amelynek fő fókusza az ipari digitalizáció és kiberbiztonság lesz. A terület kihívásairól a cég IT biztonsági üzletág igazgatójával, Bánszki Zsolttal beszélgettünk.

A világjárvány miatt tavaly óta gyakorlatilag ingerküszöb alá szorult, de szinte háborús idők járnak a kiberbiztonság területén, hogy mást ne mondjunk, példátlan támadások érték az Egyesült Államok infrastruktúráját. Hogyan éli ezt meg a szakma?

Nos, a szakma nyitott szemmel jár, és figyeli elemzi a fejleményeket és készül a jövőre. Nem értek azzal egyet, hogy a világjárvány miatt háttérbe szorult volna, sőt, mivel mindenki távmunkára kényszerült, az egész életünk (iskola, egészségügy, stb.) a digitális térbe került, így mindinkább fókuszba került a kiberbiztonság kérdése. Reneszánszukat élik a zsarolóvírusok, megszaporodtak az adathalász kampányok, és a támadással érintettek köre is bővült az elmúlt másfél évben. Az Egyesült Államokban is számtalan támadást láttunk, amelyek közül kiemelkedett a Colonial Pipeline elleni támadás, mert olyan kritikus infrastruktúrát érintett közvetve, amihez azért nem voltunk eddig hozzászokva.

Mennyire mozgatják meg az intő jelek a hazai cégeket?

Azt kell mondjam, hogy a hazai cégek is egyre jobban nyitnak és érdeklődnek a téma iránt, hiszen egyre jobban látják a kockázatokat, és érzik a veszélyt. Fontos kiemelni, hogy a technológiai fejlesztések mellet a működési folyamatokra is kell koncentrálni, és a megfelelően képzett szakemberek is szükségesek, amiből ma sajnos nagyon nagy a hiány.

Mi történhet egy ipari rendszert érő tipikus támadás során?

Nagyon sok minden. De ami az ipari rendszerek tulajdonosait/működtetőit a legsúlyosabban érinti az a leállás, illetve a termelés kiesés. De természetesen egy ipari rendszert érő támadásnak nem feltétlenül a rombolás a célja, elég ha csak az ipari kémkedésre gondolunk, amely szintén átkerült az online térbe.

Milyen kiberbiztonsági megoldásokkal ismerkedhet meg, aki ellátogat a 4iG Technológiai Fórumára?

Az elmúlt időszak tapasztalatait összefoglalva igyekszünk gyakorlati példákon bemutatni az újdonságokat és a képességeinket. Több témát is érinteni fogunk: például az ipari rendszerek és a kiberbiztonság kapcsolatát, a fizikai biztonság informatikai aspektusait, de mutatunk esettanulmányokat a közelmúltból, foglalkozunk a Biztonsági Operatív központok működtetésének optimalizációjával és automatizációjával is, szóval minden olyannal, ami ma mozgatja ezt a szegmenst. És persze mindezt hibrid környzeteben: online és személyes jelenléttel is várunk mindenkit.

Milyen szakemberekkel és milyen témákkal találkozhat, aki ellátogat a fórumra?

Aki ellátogat hozzánk október 14-én az találkozhat – természetesen rajtunk kívül – különböző ágazati szereplőkkel. Reményeink szerint jelen lesznek az ipar, a kritikus infrastruktúra, valamint a pénzintézet képviselői is. Lesznek, akik kizárólag az IT biztonság, és lesznek, akik az ipari megoldásaink iránt érdeklődnek, de ezek közös metszéspontjában is nagyon érdekes kapcsolatokra tehetnek szert, és érdekes problémákat vitathatunk meg.

A 4iG Technológiai Fórum rendezvény további részleteit itt találja.

