Kikerült a Facebook feketelistája

Nyilvánosságra került a Facebook által tiltott 4000 szervezet, egyén és együttes nevét tartalmazó lista. Az Intercept nevű lap által közölt dokumentum közlését a közösségi médiacég által választott felügyelő testület augusztus óta nyíltan szorgalmazta, a Facebook azonban a munkatársai biztonsága érdekében úgy döntött, hogy nem publikálják.

A veszélyes egyéneket és szervezeteket (a dangerous individuals and organizations rövidítése alapján DIO) tartalmazó lista 2012-ben jött létre, amikor az amerikai kongresszus és az ENSZ felfigyeltek rá, hogy a különböző terrorszervezetek akadálytalanul toboroznak az interneten. Ekkor került be a szabályzatba a „terrorizmussal vagy erőszakos bűnözéssel kapcsolatba hozható szervezetek” tiltása.

Ez egy ellenséges terület, próbálunk átláthatóak lenni, amennyire lehetséges, miközben előnyt élvez a biztonság, a jogi kockázatok korlátozása, és hogy minimalizáljuk annak lehetőségét, hogy ezek a csoportok megkerüljék a szabályainkat. Nem akarunk gyűlölet szervezeteket és bűnszervezeteket a platformunkon, ezért letiltjuk őket és eltávolítunk minden olyan tartalmat, ami őket képviseli, dicsőíti vagy támogatja.

– magyarázza Brian Fishman, a cég terrorelhárításért és veszélyes szervezetekért felelős igazgatója.

Arab terroristák, fehér neonácik és latinó gengszterek

A lista szereplőit különböző kategóriákba helyezik el: gyűlölet, bűnözés, terrorizmus, militarista társadalmi mozgalmak, és nem állami erőszakszervezetek.

A terroristák listáján egyes szervezetek és ezek médiafelületei, bankok, légitársaságok és cukrászdák szerepelnek, túlnyomó részt Közel-Keleti háttérrel. Szunnita részről megtalálható a Hamász, az al Kaida, az Iszlám Állam, a Boko Haram, a tálibok; sítia részről a Hezbollah és az iráni Forradalmi Gárda.

A bűnszervezetek listáján a mexikói kartellektől Egyesült Államokban honos gangekig terjedően főleg latina-amerikaiak és feketék találhatók.

A gyűlöletcsoportok listáján főleg európai neonáci csoportok, oldalaik és zenekaraik szerepelnek. Magyarország itt a Kuruc.infó és Nyilaskeresztes Párt mellett, egyebek között az Egészséges Fejbőr, a Mos-Oi, a Magozott Cseresznye, és Romantikus Erőszak zenekarokkal képviselteti magát.

Az egyéni listában Mussolini, Hitler és teljes náci vezérkar mellett megtaláljuk Toroczkai Lászlót és Szőcs Zoltán, a szerb néven jelölt Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaiként. A hébertől a mongol szélsőjobbig szinten minden ország megtalálható itt, különös tekintettel a burmai szervezetekre, akikre később még visszatérünk.

A militarista mozgalmaknál jellemzően amerikai helyi fegyveres csoportok, míg a nem állami erőszakszervezeteknél a világ más félkatonai szervezetei találhatók, mint például a Palesztin Felszabadítási Mozgalom, vagy a nyugat támogatását élvező Free Syrian Army.

A lista több, mint felét terrorista szerveződések, közel negyedét militarista csoportok jelentik, míg a gyűlöletszervezetek 17 százalékot, a bűnöző csoportok 5 százalékot tesznek ki.

Szerepel továbbá a 14 évesen elhunyt kasmíri gyerekkatona, Mudassir Rashid Parray, vagy az iráni Covid-vakcinát fejlesztő orvosi egyetem.

Rajtuk a világ szeme

A Facebook az elmúlt években folyamatosan rossz hírbe keveredett burmai népirtástól kezdve, Donald Trump letiltásáig, mint a gyűlöletet hordozó platform, ami folyamatosan akkor lép közbe, amikor már túl késő. A Wall Street Journal legutóbbi sortüze és egy volt vezető vallomása miatt újfent kongresszusi bizottság elé került a közösségi médiaóriás ügye, ahol az hangzott el, hogy a cég titkon a nyereség kedvéért tűri, sőt támogatja a gyűlöletet és a társadalmi bomlasztást.

A most kiszivárgott lista ennek mintha az ellentétét támasztaná alá, de közben rögtön egy sor kérdést is felvet. Rögtön ott van az a vélemény, hogy a fehérek még a feketelistán is kivételezett helyet kapnak.

Szintén különös helyzet alakult ki a tálibokkal kapcsolatosan, akiknek az Egyesült Államok több évtizedes jelenlét után a közelmúltban átadta Afganisztánt. A tálibok semmilyen módon nem használhatják a platformot, pedig jelenleg ők az afgán állam, és bár saját állításuk alapján ők már nem a régi tálibok, jófiúk semmiképp sem lehetnek a Facebook szabályai alapján, ami diplomáciai szempontból kontraproduktív lehet. A kérdés így már inkább az, hogy hol kevés, vagy hol túl sok a feketelista, és hogy ki állítsa össze azt.

(The Intercept)