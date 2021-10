Reformokat vezet be a Facebook

Mondhatni, hogy bekeményít a Facebook, változtat moderációs- és tartalomajánló rendszerén is. A felhasználók ezentúl 75 országban kevesebb politikát látnak majd a közösségi oldalon, a szexualizált tartalmat megosztók, illetve a zaklatók pedig szigorúbb büntetés elé nézhetnek.

Korábban többször írt róla az Index, hogy a Facebook teszt jelleggel próbálkozik azzal, hogy kevesebb politikai tartalmat jelenítsen meg hírfolyamában. Ez nem mindenhol volt elérhető, csak bizonyos országokban. Most a tesztidőszak véget ért, a Facebook állítása szerint sikerrel, és pozitív visszajelzésekkel. Ennek hatására 75 országban vezetik be a változtatást, egyelőre még csak teszt jelleggel.

Magyarország egyelőre kimarad ezen országok listájából, a Facebook szóvivője ezt azzal indokolta, hogy országunk választást tart a közeljövőben.

A módosítás értelmében nem tűnik el minden politikai jellegű tartalom a Facebook hírfolyamából, csupán kevesebb ilyen reklámot ajánl majd a felhasználóknak és a posztok között is lejjebb rangsorolja a politikai tartalmakat. A közösségi óriás szerint egyébként elenyésző mennyiségben van jelen politika a feltöltött tartalmak között, állítják a Facebook teljes forgalmának csupán 6 százaléka ez.

A politikai tartalmakat érintő változtatások mellett a Facebook változtat felhasználási feltételein is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden, közszereplőt szexualizáló tartalmat (legyen szó photoshopolt képről, rajzról, videóról) eltávolít, illetve az ezeket közzétevő profilokat, oldalakat vagy csoportokat is bannolni fogja. Ezzel kapcsolatosan kiegészíti a Facebook a verbális és egyéb támadások körét is, melyet a kiszivárgott és nagy port kavart VIP-lista szereplői sem engedhetnek ezentúl meg maguknak. Az algoritmus ezentúl eltávolítja a „nem kívánt szexuális jellegű” hozzászólásokat, és törölni fogja a komment vagy üzenet formájában érkező ismétlődő zaklatásokat is. Hasonló rendszert az Instagramon már tesztelt és használt is a Facebook.

Ezzel remélik, vissza tudják szorítani a felhasználóikat érő támadásokat és biztonságosabbá tehetik a platformot, közölte a cég. A frissítés hírét nem sokkal azután közölte a Facebook, hogy egykori alkalmazottja, Frances Haugen a Wall Street Journalban és a szenátus előtt is borította a bilit, közzétéve a vállalat belsős felméréseiből és levelezéséből is.

A Facebook biztonsági vezetője, Antigone Davis azt ígéri a saját akaratukon kívül közszereplővé vált személyek védelmére is jobban odafigyel ezentúl a közösségi oldal. Ilyen személynek számítanak például újságírók, aktivisták, akik munkájuk vagy egyéb tevékenységük révén kerülnek a nyilvánosság elé, s válhatnak nem várt támadások célpontjává. Rájuk a saját akaratukból közszereplőkké vált felhasználóknál, például celebeknél, politikusoknál jobban odafigyel ezentúl a Facebook, magánszemélyként kezeli majd az akaratukon kívül közszereplővé vált személyeket.

Az algoritmus ezen felül több nyelven képes lesz ezentúl azonosítani a koordinált online támadásokat, melyek a való életben történő támadáshoz is vezethetnek, s tiltani, illetve törölni fogja a Facebook ezeket a támadásokat még akkor is, ha egyébként a tartalma miatt az üzenetek egyenként nem sértik a felhasználói alapelveket. Ezt az algoritmus a közösségi óriás nem csak a Facebookon, de az Instagramon is bekapcsolja, kommenteket, üzeneteket és posztokat is figyel majd. Állítják, ezzel próbálják megvédeni például az országukat politikai okokból elhagyókat a zaklatástól.

Nem a Facebook az első, mely ilyen rendszert vezet be. A Twitch, mely nemrégiben azzal került be a hírekbe, hogy ellopták forráskódját, több mint egy hónapja aktiválta funkcióját, mely a platform videósainak védelmét hivatott segíteni. Ennek értelme szerint a Twitch korlátozta az egy telefonszámmal vagy e-mail címmel létrehozható felhasználói fiókok számát, és kötelezővé tette a telefonos azonosítást ahhoz, hogy valaki hozzászólhasson egy közvetítéshez.

