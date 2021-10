Nem tud mit tenni a TikTok az oltásellenes videók ellen

Oltástagadó, oltásellenes és a koronavírus kapcsán összeesküvés-elméleteket népszerűsítő tartalmakat is találni a TikTokon, bőven, a platform pedig úgy tűnik, nem tud ellene mit tenni. A legnagyobb baj pedig az, hogy a félrevezető tartalmak eljutnak a gyerekekhez, s hiába jelentik a platform moderátorai felé, a videók hónapokig is fennmaradnak, mire lép valamit a TikTok.

A koronavírus világjárvány és az összeesküvés-elméletek kapcsolatáról többször is írt az Index. A járvány elején az elméletek gyorsabban terjedtek, mint maga a vírus, a helyzet pedig odáig fajult, hogy például az angol labdarúgó-válogatott több tagja is megtagadta az oltás felvételét. A közösségi oldalak a maguk módján megpróbáltak tenni ellene, a Facebook például az oltással kapcsolatos tartalmak mindegyike alatt információs fület jelenít meg, a Twitter és a YouTube is csinált hasonlót, a vírus- és oltástagadókat pedig egyszerűen kipenderítik a platformjukról.

A világ jelenleg legtrendibb közösségi appja, a TikTok azonban nem kezelte így a helyzetet. A vakcinákról szóló videók alatt ugyan látható egy információs sáv, de videós appon továbbra is megtalálhatók több százezer követővel rendelkező felhasználók, akik videóikban összeesküvés-elméleteket terjesztenek, illetve arra biztatják követőiket, ne vegyék fel a koronavírus elleni védőoltásokat. Ezt a NewsGuard, egy álhírekkel foglalkozó angol szervezet közölte, akik az Egyesült Királyság kormányának és a WHO-nak is beadták megfigyeléseiket.

A tanulmányt először júniusban publikálták, ám a Facebook aktuális botránya kapcsán kapott nagyobb figyelmet az ügy. A NewsGuard a felmérést több fiatalkorú részvételével bonyolította be, a tanulmány bizonyította, könnyedén regisztrálhat 13 éven aluli is a TikTokra és szinte ugyanilyen könnyen megtalálhatja az ajánlott videók oldalán a káros tartalmakat.

Rémisztő, de akár percek alatt eljut a gyerek egy álhírt terjesztő videóig.

A Guardiannek a TikTok közleményben azt mondta, látták a tanulmányt és szorgosan dolgoznak a téves információkat és káros tartalmat közzétevő fiókok elleni fellépésen.

Ennek ellenére továbbra is található olyan vírustagadó videó az oldalon, melynek 9,2 milliós nézettsége van, s melynek kommentjei között például a vakcinák okozta hamis mellékhatásokról, a koronavírus és más betegségek halálozási rátáinak téves összehasonlításáról olvashat bárki. Alex Cadier, a NewsGuard ügyvezető igazgatója szerint ez rendkívül veszélyes, a TikTok pedig csak ígéri, de nem tesz gyakorlatban a platformon megtalálható hoaxok ellen, az alkalmazás továbbra is lehetővé teszi az oltásellenes és vírustagadó tartalmak gyors terjedését. Ráadásul a program algoritmusa miatt ha valaki egyszer reagál egy álhírt tartalmazó videóra, vagy végignézi azt, annál valószínűleg egyre több és több jelenik majd meg az ajánlott videófolyamban.

Cadier szerint a problémára azért nem lehetséges könnyen megoldást találni, mert a TikTok, illetve a fejlesztő ByteDance a felhasználói adatokat Szent Grálként őrzi és a fejlesztőn kívül senkinek nem ad hozzáférést. Így a koronavírussal kapcsolatos álhírek kiterjedtségének mértékéről is csak a TikTokon bárki által látható nézettségi adatok, és saját teszt alapján tudnak következtetést levonni.

A TikTok állítja, 30 ezer videót távolítottak el csak 2021 első felében a platformról, melyek valamilyen módon a Covid-19-hez köthető álhírt tartalmaztak. Azt viszont nem tudni, mennyiből és azt sem, mennyi maradhatott. Ezen felül a platform nem feltétlenül törli a feltöltőt sem, így ha egy videót el is távolítanak, nincs akadálya annak, hogy az újra felkerüljön, vagy helyette más, hasonló kontentet töltsenek fel.

A kutatást azután indították, hogy szülői és tanári csoportok jelezték, rendkívül lassan halad a gyerekek oltása az Egyesült Királyságban. A Guardian által közölt legfrissebb adatok szerint a 12 és 15 év közötti gyerekek mindössze 9 százalékát oltották be és minden tizennegyedik fiatal megfertőződött már a koronavírussal. A fiatal korosztály rendkívül nagy számban van jelen a TikTokon, az Egyesült Államok 130 millió aktív felhasználójának egynegyede 10 és 19 év között van, míg az Egyesült Királyságban az összes TikTok felhasználó 24 százaléka fiatalabb, mint 25 éves.

(Borítókép: Drew Angerer / Getty Images)