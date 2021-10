Pénztármentes bolttal próbálkozik a Tesco Londonban

Megnyitott az első pénztármentes boltja a Tesco üzletláncnak az Egyesült Királyság fővárosában. A GetGo névre keresztelt bolt London Holborn városrészében nyitott meg, a technológiát, melyet alkalmaznak benne korábban évekig fejlesztette és tesztelte a cég központjában.

A pénztármentes, automatikus boltok ötlete nem új, 2019-ben az Index is írt róla, hogy ilyen technológiát fejleszt az angol üzletlánc, hogy versenyre kelhessen az Amazonnal. Az amerikai Amazon fél évvel ezelőtt nyitotta meg London nyugati Ealing városrészében az első pénztármentes boltját, s azóta hat másik Amazon Fresh üzletet. A tervek szerint az elkövetkező hónapokban négy újabb ilyen nyílik még, az egyik ráadásul a Tesco holborni üzletének közelében – írja a Guardian.

A brit üzletlánc megoldása nagyon hasonlít az Amazonéhoz. A boltban mesterséges intelligencia figyeli a vásárlókat kamerákon át, s mozgásuk, illetve a polcokon elhelyezett súlyszenzorok alapján találja ki, milyen termék került a vásárló fizikai kosarába, majd ezt hozzáadja a virtuális kosárhoz is. Arcfelismerés helyett az MI egy egyedinek számító, emberi körvonalat azonosító módszert használ, hogy megkülönböztesse egymástól a vásárlókat.

A vásárlók belépéskor le kell szkenneljenek egy QR-kódot telefonjuk Tesco applikációjában, ez alapján azonosítja a rendszer, hogy melyik felhasználói fiókra terhelje a vásárlás összegét, mikor az ember elhagyja a boltot. A rendszer kifejlesztésében az a Trigo startup volt a Tesco partnere, melynek vezetői korábban együttműködtek az Izraeli Védelmi Erőkkel is. Ez az első kereskedelmi projektjük az Egyesült Királyságban.

A GetGo kínálata megegyezik bármely másik Tesco Express üzletével, így dohánytermékek és alkohol is megtalálható a boltban. Ezek árusítása során a tíz-tizenkét fős személyzet tagjainak ellenőriznie kell, hogy az alkoholt vagy cigarettát vásárolni kívánók életkora megfelel-e a törvényben előírtaknak.

Korábban az angol kereskedelmi vállalatok közül a Sainsbury's is próbálkozott pénztármentes bolttal, az ő megoldásuk során a vásárlóknak telefonjukkal kellett egyesével beszkennelni minden terméket, amit haza akartak vinni. Ez a módszer viszont nem jött be, így a kísérleti bolt be is zárt.