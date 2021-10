Fontos változás jön, átnevezik a Facebookot

Átnevezhetik a Facebookot a közeljövőben – írja a The Verge. Úgy tudni, hogy

az átnevezés vélhetően magát a céget, és nem a közösségi oldalt érintené.

A cég korábban hirdette meg a metaverzumprojektet, amelynek keretében tízezer embert vennének fel csak Európában.

A The Verge most egy forrástól úgy értesült, hogy e miatt a projekt miatt vált nevet a cég. Értesülése szerint

erről Mark Zuckerberg Facebook-vezérigazgató október 28-án fog részletesen beszélni

egy konferencián.

Az átnevezéssel a cég vélhetően azt szeretné, ha

nagyobb vállalkozásnak tekintenék egy egyszerű közösségi médiás szolgáltatónál.

A Facebook mint közösségi oldal neve vélhetően megmarad, de így már csak egy lesz az újonnan létrehozott anyacég számos érdekeltsége közül.

A The Verge szerint a lépésre azért is kerülhet sor, mert a Facebook egyre több kritikát kapott az utóbbi időben, és ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy ezek az anyavállalatra is kihassanak.

Nem a Facebook lesz az első nagy techcég, amely nevet változtat. 2015-ben például a Google-t szervezték újra egy óriási anyavállalat, az Alphabet nevű holding alatt, amivel szintén azt akarták jelezni, hogy nemcsak egy keresőmotor a termékük, hanem több érdekeltségük is van. 2016-ban pedig a Snapchat is Snap Inc.-re változtatta a nevét, hasonló megfontolásból.

(Borítókép: Thomas Trutschel / Getty Images Hungary)