Keresztes lovag kardját találták meg a tengerben

Egy amatőr búvár hozott fel a Földközi-tengerből Izrael Kármel-partján egy kardot, melyet az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) kilencszáz évesnek datál.

A búvár, Shlomi Katzin a tengeri élőlények által belakott egyméteres kardot a tengerfenéken fekve találta egyik merülésekor, ez pedig a kard állapotát tekintve különösen nagy szerencse. A régészeti hatóság felügyelője szerint a vélhetően egy keresztes lovag által hátrahagyott kard rendkívül jó, közel tökéletes állapotban maradt.

A kard pengéje közel egy méter hosszú, a markolat 30 centiméteres.

A leletet az IAA laboratóriumában restaurátorok megtisztítják, ezt követően régészek megvizsgálják, ezek után pedig a kard a nagyközönség elé is kerülhet kiállításokon.

Katzin a Haifa városától délre fekvő öböl tengerfenekén, ahol a kardot is találta, felfedezett még kerámia-, illetve fémből készült horgonymaradványokat is. Korábbi archeológiai felfedezésekből a régészek arra következtetnek, a környező öböl a késő bronzkor óta természetes kikötőként szolgált a tengeri viharok elől menedéket kereső hajósok számára. A környék nagyobb öblei mentén kikötővárosok is kialakultak a múltban, például a mai Dor és Atlit ősei.

A kikötők és a természeti adottságok rengeteg értékes leletet hagytak az utókorra

– mondta Kobi Sharvit, az IAA munkatársa az IFL Science-nek. Eddig sejtették, hogy az öböl a keresztes hadjáratok korában, a 11-14. században is kikötőként szolgált még, de ez az első lelet, mely közvetlen bizonyítékkal szolgált a feltevésre.

A maradványok megtalálása viszont nem egyszerű a terület felépítéséből adódóan. A könnyű homokkal fedett tengerfenék a kisebb és nagyobb áramlatok hatására is mozog, ezért nem lehet pontosan behatárolni, hol fekszenek leletek. Ez megnehezíti az IAA munkáját is, főleg úgy, hogy Izraelben egyre népszerűbb az amatőr búvárkodás, a tengerből felhozott leleteket pedig sokszor nem jelentik a hatóságoknak. Katzin azzal, hogy a fenékről felhozta, majd leadta az általa talált kardot, megkapta a kiváló állampolgároknak járó oklevelet az államtól.

