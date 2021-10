Megérkezett a Facebook közszereplők oldalait védő szolgáltatása Magyarországra

Kiválasztott magyar felhasználóknál is megjelent a Facebook Protect nevű új szolgáltatása a közösségi oldalnak. A Facebook a hónapban jelentette be, hogy komolyabb védelmet biztosít majd az akaratukon kívül közszereplővé vált felhasználóinak, például újságíróknak, aktivistáknak vagy választott tisztségviselőknek is.

A Protect program az Amerikai Egyesült Államokban tesztjelleggel már 2019-ben aktiválva lett, most az USA-n kívüli országokra is kiterjeszti a szolgáltatást a közösségi oldal. Arról, hogy valaki jogosult-e a Protect funkció használatára, a közösségi oldalon keresztül kap értesítést. A program például többlépcsős hitelesítéssel, hackerfenyegetettség figyelésével segíti a közszereplők oldalainak védelmét, derült ki a Facebook által a Média1-nek eljuttatott közleményből.

Ahhoz, hogy aktiválni lehessen a Protectet, az oldalak adminisztrátorainak át kell menniük egy közzétételi engedélyezésen. Ebben meg kell erősíteniük fiókjuk védelmét többfaktoros azonosítással, illetve meg kell adniuk valós tartózkodási országukat. Kötelező, hogy az adminisztrátorok valódi nevüket használják privát profiljukon, mellyel a Facebook-oldalt kezelik.

Miután valaki értesítést kap a Protect programban való részvétel lehetőségéről, tizenöt napja van arra, hogy megerősítse fiókja védelmét, és aktiválja az új biztonsági funkciót.

A Média1 emlékeztet, Magyarországon is több nagy követőszámú Facebook-oldalt ért támadás az elmúlt időszakban, ahol hackerek adminjogot szereztek, és felnőtt-tartalmat osztottak meg, vagy bankkártyaműveleteket hajtottak végre a profilhoz csatolt számláról. A Facebook nem áll az ilyen helyzetek magaslatán, ha hackerek kizárnak valakit a saját Facebook-oldaláról, akár hetekbe is telhet, mire a cég segít visszaszerezni az elbitorolt oldalt.