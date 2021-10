Saját lakásunkban hallgatnak le minket a robotok

Folyamatos téma az interneten, hogy milyen hanganyagot rögzítenek és tárolnak az internetre kötött (IoT) eszközök tulajdonosaikról. A topik újra felkapott lett, miután a TikTokra felkerült egy videó, amiben egy nő lekérte az Amazontól a cég által róla tárolt adatokat.

A My Data Not Yours nevű TikTok-fiók azzal foglalkozik, hogy Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Irányelveket olvas el, majd ezeket véleményezi, hogy követőinek ne kelljen. Emellett igyekszik lekérni a cégek róla – vagyis felhasználói fiókjáról – tárolt adatait, majd ezeket is teszteli és a TikTokon keresztül beszámol az eredményekről. Minden szolgáltatás és cég, ahol elfogadja a felhasználó azt, hogy adatai alapján profilt készítsenek róla, köteles kiadni ezeket az adatokat a felhasználó részére. Pár éve az Index bemutatta, hogy a Facebook esetén miként igényelhető a közösségi oldal profilunk alapján generált és tárolt adathalmaza, s kiderült, sokkal-sokkal többet tud a Facebook rólunk, mint mutatja.

Ebbe a profilalkotásba a hanggal irányítható eszközök esetén beletartozik az is, hogy a cégek a kiadott parancsaink hangmintáit rögzítik. Ugyan próbálkoznak már azzal, hogy a mesterséges intelligencia a hardveren működjön, ne pedig egy szerveren, egyelőre előbbi megoldás nem éri utol gyorsaságban és megbízhatóságban sem utóbbit. A hangmintákat jobb esetben titkosítva továbbítják az eszközök és tárolják a szerverek, a reakciót követően pedig törlődik a szerverről. Ahhoz pedig, hogy ne hallgasson mindig például az okoshangszóró, parancsszavakkal lehet felébreszteni, hogy tudja, mikor figyeljen.

Igen ám, de mint azt egy 2020-as tanulmány bemutatta, ezek az okoshangszórók az „Oké, Google!”, az „Alexa”, vagy a „Hé, Siri!” megszólítás nélkül is legalább tizenkilencszer aktiválnak egy nap alatt, s rögzítenek minden egyes alkalommal egy-egy 43 másodperces hangmintát.

A tanulmányhoz készített, többször és több helyen megismételt teszt során megpróbálták reprodukálni egy átlagos háztartás nappaliját, az ottani körülményekkel. A felállított okoshangszórók – bennük az Amazon, az Apple, a Google és a Microsoft kínálta virtuális asszisztensekkel – körül 134 órányi olyan tévéműsort játszottak le, melyekben kiemelkedő mennyiségű dialógus van, például A Grace klinikát vagy a Szívek szállodáját. A tesztek során kiderült, az asszisztensek a parancsszavakhoz hasonlóan hangzó kifejezésekre figyeltek fel, hisz minden hangszóró figyel a hangsúlyra, ez alapján tudja eldönteni, aktiválódnia kell-e. A vizsgált asszisztensek közül a Google Asszisztens és az Amazon Alexa volt a legbuzgóbb, előbbi parancsszó elhangzása nélkül történt átlag 0,95 óránkénti aktiválással, utóbbi pedig 0,4 aktiválással. Az asszisztensek, illetve a lakóhelyükként szolgáló hangszórók mikrofonjainak összes bekapcsolása és rögzítése során a felvett hanganyag szerverekre is került, az Apple HomePod kivételével ugyanis nem lokálisan dolgozzák fel az eszközök a felvetteket.

Mit csináljon az, aki ki szeretné kapcsolni a fülelő robotokat?

Az Amazon és a Google megoldása is kínál egy hardveres gombot, mellyel letiltható a mikrofon. Az Apple okoshangszórója esetén az iOS-ben kell kicsit turkálni hozzá.

Az Amazon Echón van egy gomb, amin egy áthúzott mikrofon látható. Ezt egyszerűen meg kell nyomni a hangszóró tetején, a beépített fények pedig pirosra váltanak, ezzel jelezve, hogy a mikrofont letiltotta a hardver. Ez azt is jelenti, hogy a hangszóró egészen addig nem figyel majd a szóban kiadott parancsokra, amíg szintén a gombot megnyomva valaki vissza nem kapcsolja. Csatlakoztatott eszközről továbbra is irányítható marad az Echo.

Ha valaki pedig azt szeretné lekérni, milyen profilt alkotott róla az Amazon, akkor ide kattintva igényelheti azt. Az igény leadása után az Amazon e-mailen keresztül fogja elküldeni a csomagot, amit számítógépre letöltve lehet átnézni. A cég által tárolt hangmintákat a felhasználói fiókhoz tartozó beállításokban a Manage Your Content and Devices menüpont alatt lehet törölni azokról az eszközökről, melyekre az Amazon-fiókunkkal be vagyunk jelentkezve.

Ha valaki Google Asszisztenssel szerelt hangszórót használ, annak a Google Home készüléken található csúszkát kell megkeresnie, majd átállítania az áthúzott mikrofont mutató pozícióba. A segéd ilyenkor fényjelzéssel igazolja, hogy letiltotta a mikrofont. Természetesen ez a hangszóró is használható más eszközről hang átjátszására. Ha valaki azt szeretné megnézni, mit tárol róla a Google, akkor annak a telefonjára letöltött Google Home applikációt kell megnyitnia. Itt a jobb felső sarokban a fiók ikonjára kell kattintani, majd kiválasztani a Saját tevékenységek menüpontot. Itt adott a lehetőség, hogy beállítsunk, a rendszer mentse-e a tevékenységünket, és ha igen, akkor mennyi ideig tárolja az adatainkat. Arra is adott a lehetőség, hogy manuálisan kiválasszuk, mely elemeket szeretnénk törölni és melyeket hagyjuk meg. Opcionális még a Google Asszisztens Vendég módban való használata is. Ez hasonlóan működik, mint a böngészés a Chrome-ban vendégként, ilyenkor nem kerül sor mentésre és nem rendeli fiókunkhoz sem az adatokat a Google. Az Amazon Alexánál ilyen opció nincsen.

Ironikus, de pont annak a cégnek nincs az okoshangszóróján fizikai gomb a mikrofonok kikapcsolására, amelyik a leginkább hangsúlyozza, mennyire fontos számukra felhasználóik magánszférájának biztonsága. Ha valakinek Apple HomePod hangszórója van, az két módszert követhet. Az egyik, hogy elmondja a „Hey Siri, stop listening” parancsot, amire a hangszórónak ki kell kapcsolnia a mikrofonjait. A másik, kicsit időigényesebb, de talán megnyugtatóbb megoldás, hogy a felhasználó az iPhone-on keresztül megnyitja az Otthon applikációt, azon belül kiválasztja a HomePod készüléket, majd a Beállítások menüpont alatt a Siri > „Hey Siri” felismerése kapcsolót kell szürkére állítania.

Az Apple titkosítva rögzíti, és használja a felvett hangokat, melyeket nem köt a felhasználó fiókjához, ugyanakkor ha valaki így is szeretné eltávolítani azt, amit Sirivel beszélt, azt iOS vagy macOS rendszerű eszközén tudja megtenni. Mobil platformon a Beállítások között kell megkeresni a Siri és keresés menüpontot, azon belül A Siri és a Diktálás előzményei részt, majd abban a Siri- és Diktálás-előzmények törlése gombra kattintva törölheti a felvett hangokat. Mac gépen a Rendszerbeállításokban kell a Siri menüpont alatt az előzményeket megkeresni, majd törölni.

A cégek által tárolt adatok kapcsán megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint ijesztő, hogy ennyit tud rólunk, és ennyi adatunk van egy-egy vállalatnál. Mások szerint ez természetes, hisz azzal, hogy egyre jobban körbeszövi életünket az internet, ez szükséges a szolgáltatások és eszközök fejlesztéséhez. Hisz hogyan akarnánk, hogy egy robot vagy egy mesterséges intelligencia engedelmeskedjen a parancsunknak, ha nem is érti azt?

(Borítókép: Apple HomePod. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images)