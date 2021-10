Mégsem indul a halloweeni váltás az űrállomásra

Elhalasztotta a NASA és a SpaceX a Crew–3-misszió halloween napjára, október 31-re tervezett indítását a tervezett repülési pályán tapasztalható nem megfelelő időjárási viszonyok miatt. Az eredetileg a mai napra tervezett startot 72 órával tolták arrébb, így november 3-án, szerdán indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomáson szolgálatot teljesítő legénység váltása.

Az Egyesült Államok északkeleti részén éppen egy nagyobb viharrendszer vonul át, mely beleérne az Atlanti-óceán felett a Crew–3-missziót hordozó Falcon 9-es rakéta tervezett útirányába. A NASA ezért úgy döntött, november 3-án próbálják meg az indítást, a szerdai napra ugyanis 80 százalékos valószínűséggel kedvező időjárási viszonyokat várnak az űrügynökség meteorológusai.

A Crew–3 indulásának arrébb tolódásával csúszik a Crew–2 visszatérésének dátuma is. Az ISS-en tartózkodó négy asztronauta az eredeti tervek szerint november 4-én érkezett volna vissza Florida partjaihoz, a helyzet viszont úgy hozta, várniuk kell. Amikor a Crew–3 négy űrhajósa megérkezik majd az ISS-re, az űrállomáson jelenleg szolgáló legénység átadja nekik az állomást, majd csak ezután érkeznek vissza saját Dragon-kapszulájukkal, melyben nem használhatják majd a vécét.

A NASA a Crew Dragon vécéjének lehetséges hibája miatt ugyanis úgy rendelkezett, nem kockáztathatnak a visszatérő asztronauták, a mellékhelyiség használata helyett speciális alsóneműt kell majd viselniük, s ha rájuk jön a szükség, ezt kell használniuk. Az űrhajóspelenkának is nevezett ruhát az űrséták során, illetve az indítások és visszatérések során egyébként is viselik az asztronauták, így az űrügynökség véleménye szerint nem lesz vele gondja a legénységnek. Az út egyébként is egy napig tart csupán, s az űrhajóspelenka jobb megoldás, mint a vezetés korábbi terve, ami szerint egyszerűen vissza kellett volna tartaniuk a szükségletüket az űrhajósoknak.

A Crew–3-nak már nem kell aggódnia a mellékhelyiség problémáján, abban az űrhajóban a SpaceX a héten javította a hibás elemet.

(Borítókép: A NASA SpaceX Crew–3 űrhajósai 2021. október 28-án. Fotó: SpaceX / NASA)