Szerencsés, akinek még nem kellett a kérdéssel szembenéznie, de ez a kör a természet törvényeinek megfelelően az idő előrehaladtával egyre szűkül. Arról van szó, hogy az idő, amit a különböző kommunikációs szolgáltatásokból szövődő online térben szeretteink, barátaink és üzletfeleink környezetében töltünk, előbb-utóbb lejár. Mi történik a fiókjainkkal és egyéb digitális cuccainkkal a halálunk után?

Facebook

Mindenki kedvenc közösségi oldala kezdetben csak törölte az elhunytak oldalait. 2009 októbere óta „emlékoldallá” alakítja a néhai profiját, ha feltöltik a halotti bizonyítványt. 2015 eleje óta maga a felhasználó rendelkezhet róla, hogy kire hagyja fiókja kezelési jogát, de dönthet úgy, hogy végleg törölteti azt.

Természetesen akadtak problémás esetek. 2013-ban például az a szívatás dívott, hogy felhasználók halottnak jelentették és emlékoldallá alakíttatták egymás profilját. 2017-ben egy német anya elvesztette azt a pert, amit a 15 évesen, metróbalesetben elhunyt lánya Facebook-oldaláért indított. Az indoklás szerint a magánjellegű kommunikáció védettsége magasabb rendű az öröklési jognál. Nem biztos, hogy Magyarországon is ugyanez lenne a végeredmény, de nem árt a potenciális problémát tudatosítani, mielőtt idétlen fotót töltünk fel magunkról, vagy ha mégis, legalább végrendeletben jelöljük, hogy kire hagyjuk a Facebookunkat.

Nem árt tudatában lenni, hogy a felhasználó minden tartalma a Facebook tulajdonát képezi, és Zuckerbergéket elég gyakran éri kritika amiatt, hogy a platform a füle botját sem mozdítja, amikor a halandók halott hozzátartozóik fiókjait kérik.

Google

A Google 2013 áprilisa óta üzemelteti Inaktív fiókkezelő nevű szolgáltatását, amiben az inaktívvá vált fiók jogainak átruházásáról rendelkezhet a felhasználó. Ugyanitt kérhetik a fiók átadását a halottak rokonai. Ez a mechanizmus működik az egyik legszélesebb körben használt Google-szolgáltatás, a YouTube videómegosztó esetében is.

Twitter

Az Amerikában népszerű közösségi oldalon korábban emlékoldallá alakításra volt lehetőség, de 2019 óta csak deaktiválják a fiókokat, amihez egy rokon személyi igazolványa és egy halotti bizonyítvány szükséges. 2014 óta a halottak fotóit is törlik, miután Robin Williams lányának, Zeldának trollok halottgyalázó képeket kezdtek küldözgetni.

iTunes

Vásárolt ön zenei albumokat az Apple online zeneboltjában? Nem, nem vásárolt. Ezek a tartalmak nem örökölhetők, hanem halála után visszatérnek a semmibe, ahonnan jöttek.

Digitális örökség

A modern ember digitális létezése olyannyira kiterjedt, hogy a különböző közösségimédia-platformokkal igazából csak a felszínt kapargatjuk. Hiszen itt akár felhőben tárolt fájlokról, személyes honlapokról, szellemi tulajdonról, orvosi adatokról, tranzakciók adatairól vagy modern bankolásról és kriptovalutáról lehet szó.

Annak, aki idejekorán gondoskodik a digitális örökségéről, viszonylag sok lehetőség áll a rendelkezésére. Az egyszerűbb megoldás a jelszómegőrző. Az ilyen szolgáltatások időről időre e-mailben kérnek megerősítést arról, hogy a felhasználó még él, más esetekben két rokont és halotti bizonyítványt kérhet, de lényeg, hogy végül az online fiókok jelszavai az örökösökhöz kerülnek.

A digitális végrendeleti szolgáltatók ennél is tovább mennek, nemcsak a közösségimédia-fiókokat, de a tárhelyeket is kiosztják, és nem utolsósorban minden cécó nélkül átadják a kriptopénztárcákat is.

Már csak egy olyan szolgáltatás hiányzik, ami a böngészőelőzményeket is törli.

(Guardian, Reuters, Wikipedia)

(Borítókép: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images)