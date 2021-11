Hiányzó gének miatt képesek véren élni a vámpírok

A tudósoknak már korábban is sikerült magyarázatot adniuk a vámpír denevérek különleges életmódjára: azonosították, hogy a vérszopók génjei és bélflórája eltér gyümölcs-, nektár- és rovarevő rokonaikétól. Most azonban sikerült azonosítani tizenhárom olyan gént, mely a Desmodus rotundus vérszopó genomjából hiányzik, ám megtalálható huszonöt más denevérfajnál. A tizenhárom gén közt van, mely egyáltalán nincs meg a vámpír denevérben, és van olyan is, mely annyi mutációt tartalmaz, hogy nem tud funkcionális fehérjét termelni, közölte a kutatást részletező, még nem lektorált tanulmány egyik szerzője, Michael Hiller a Scientist Magazin kérdésére.

A gének elvesztésével vagy mutálódásával pedig csak nyernek a vérszopók, ez segíthet nekik ugyanis a vérből tápanyagokat kinyerni úgy, ahogy arra más denevérfajták nem képesek. A hiányzó gének közül kettő az inzulin kiválasztását irányítja a hasnyálmirigyből más denevéreknél; egy olyan hormonét, mely a glükóz sejtekbe juttatásával szabályozza a vérben található cukor mennyiségét. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a vérszopó denevérek kevés inzulint választanak ki, ami logikus, mivel az általuk megivott vér kevés szénhidrátot tartalmaz. Az inzulinszekréció hiánya pedig segítheti megőrizni a táplálékként felvett vér cukortartalmát a véráramban, magyarázta Hiller.

Egy másik gén, mely nincs meg a vámpír denevérekben a REP15. Ennek elvesztése segíthet növelni a vérből a gyomor és a bélrendszer sejtjein keresztül felszívódó vas mennyiségét, hiszen hiányában a vas könnyebben átjuthat a sejtfelszínen, ezzel pedig a vérszopó elkerülheti a fémmérgezés lehetőségét. A CTRL gén hiánya pedig gyorsítja a vámpír denevérek emésztésében a tripszin, a fehérje emésztésében és felszívódásában szerepet játszó enzim aktivitását; így a fehérjedús vért könnyebben és gyorsabban képes lebontani a vérszopók szervezete.

A hiányzó gének közül van még, mely a denevérek emésztésében és anyagcseréjében játszik szerepet, mások pedig az állatok kognitív képességeihez és látáshoz kapcsolódnak, teszi hozzá a Live Science. Ezek további vizsgálatokat igényelnek azokkal a génekkel együtt, melyekről egyelőre nem tudják, milyen hatást gyakorolnak a denevér testére.

Korábbi kutatások (itt és itt) bemutatták, hogy a vámpír denevérek génjei közül hiányoznak azok is, melyek az édes és savanyú ízek érzékeléséért lennének felelősek. Ezekre nincs is szüksége a vérszopóknak, hisz ilyen ízeket nem is tartalmaz étrendjük.

(Borítókép: A vérszopó denevér Fotó: Majority World / Universal Images Group / Getty Images)