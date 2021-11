Frissült a magyar Google Térkép, mostantól kerékpáros útvonaltervezésre és útvonalmegjelenítésre is képes a szolgáltatás – közölte Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Google. A régióban Magyarországon kívül Ausztriában elérhető még ez az opció a keresőóriás térképében.

A keresések alapján az években, folyamatosan nőtt a kerékpárok és a kerékpározás iránti érdeklődés Magyarországon, ezért vezetik be a gyalogos-, autós-, és tömegközlekedés útvonaltervezője mellé a bringásat is. A térkép elsődlegesen a kerékpárutakat veszi figyelembe tervezéskor, s erről ad információt a felhasználónak is.

A Google az elmúlt három évben együtt dolgozott Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal, a Révészen keresztül a Magyar Közút és Budapest Közút biztosította adatbázisok alapján készült el a Google Térképben a kerékpáros útvonaltervező. A térképen megjelenített információkat és útvonalakat folyamatosan frissíti a cég, ígérik, hogy a lehető legpontosabb és legrelevánsabb találatokat nyújtsák. A kerékpározóknak a kerekparutvonal@kozut.hu-n keresztül lehet észrevételeket, tapasztalatokat megosztaniuk.

A bringás útvonaltervezéshez elég megnyitni a Google Térképet böngészőből vagy a mobilos applikációból, majd azon belül az Útvonaltervezés menüben kiválasztani az autó, tömegközlekedés, és gyalogos opciók mellett megjelenő kerékpár lehetőséget. A Google figyelmeztet, hogy a térkép által prezentált útvonalterv nem feltétlenül tükrözi a valóságos körülményeket. A részletek között pontos lebontást láthatunk a tervezett útvonalról, illetve megnézhetjük, hogy milyen leküzdendő szintkülönbség vár majd ránk tekerés közben.