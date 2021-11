A járvány alatt belefáradtunk az online társkeresőkbe (is)

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a felhasználók belefáradnak a legnépszerűbb online társkereső alkalmazásokba, és technikailag kevésbé kifinomult stratégiára váltanak. Újra játszik az ismerkedésben a fórum, a közösségi média, az e-mail, és generációs határokat feszeget a TikTok.

Európában az internetezők negyede használ online társkeresőt, a fiatalabb korosztály jellemzően nagyobb arányban. A 18–25 évesek közel fele használt már ilyen szolgáltatást. A piacot egyértelműen a Tinder és a Bumble uralja, és szó sincs róla, hogy le kellene húzniuk a rolót.

A fáradtság ugyanakkor valóságos. Az ok egyrészt pszichológiai: a potenciális partnerek választéka kifogyhatatlan. A másik ok, hogy a világjárvány, mint mindenütt, itt is feje tetejére állította a dolgokat. Elterjedtebb az otthoni munka, ami több személyes szabadságot jelent – így például irrelevánssá vált a több társkereső szolgáltatásnál alkalmazott földrajzi szűrés. Továbbá maguk a piacvezetők is elismerték, hogy egy új korszakba léptünk, amelyet a lassabb ismerkedés jellemez.

Humanizálódunk

Katherine D. Morgan például, miután teljesen kiégett a Tinderen, a Twitteren indított egy beszélgetést, és megkérte a hozzászólókat, hogy küldjenek képet magukról és arról, milyen társat keresnek. A beszélgetéshez váratlanul sok hozzászólás érkezett. De nem ez az egyetlen jele annak, hogy a felhasználók egy csoportja elfordul az algoritmus vezérelte társkereséstől, és a több személyes kontrollt nyújtó ad hoc megoldások és a Craigslist-féle online apróhirdetések webes retrója, sőt a békebeli összeboronáló nagyik felé fordulnak.

A New York-i Hot Singles maszek társkereső például e-mailben heti egy profilt küld a tagjainak, akiket a tulajdonos Randa Skallah heti kérdésekkel (például milyen állat lenne ön?) igyekszik animálni és a személyiségük kerek bemutatása felé terelni.

Hasonlóval próbálkozik Alexis Germany fizetős szolgáltatása, amelyben a harmincon túliak az amúgy tizenévesek körében népszerű TikTokon készítenek videós bemutatkozókat.

Az említett példákat mindenképp összeköti a kisebb választék és a több humán kontroll, és hogy a járvány kezdete óta folyamatosan növekszik a népszerűségük.

(Technology Review)