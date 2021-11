Itt egy újabb kutatás arról, hogyan hat a koronavírus az agyra

Korábban több kutatás is vizsgálta azt, hogy milyen hatással van az emberi agyra a koronavírus. Ezek alapján a tudósok többnyire azt állították, hogy a fertőzés akár az agyban is károsodást okozhat. Most azt nézték meg a tudósok, hogy a vírus a szaglást irányító szerveken keresztül bejuthat-e az agyba.

A tudósok a Cell nevű tudományos folyóiratban tették közzé a tanulmányt, amelyben azt írták:

a koronavírus a jelek szerint nem képes megfertőzni az agysejteket.

Korábban a kutatók azt feltételezték, hogy a vírus képes megfertőzni az agy membránjában található neuronokat is, és ez okozza például a szaglást érintő elváltozásokat, amelyek a betegség idején következnek be.

A tudósok most azt írták, hogy nem magukat a neuronokat, hanem az azok működését segítő sejteket képes megfertőzni a vírust.

Ez egy nagyon fontos különbség. Ha a szaglóneuronokat meg tudná fertőzni a vírus, akkor onnan egyenes útja lenne a szaglóhagymákba és gyakorlatilag az agyba is

– mondta Peter Mombaerts, az egyik kutató, aki azt is hozzátette: ha ez így lenne, akkor a vírus az agy más területeire is átterjedhetne, és ott maradandó károsodást okozhatna. Így azonban, hogy csak a támogató sejteket fertőzi meg a vírus, van remény arra, hogy az általa okozott kár nem visszafordíthatatlan, illetve hogy egészségügyileg is lehet kezelni a tüneteket.

Mombaerts szerint a támogató sejtek megfertőződése magyarázatot jelenthet a betegség idején bekövetkező szaglásvesztésre is. Emiatt elképzelhető, hogy a szaglóneuronok nem tudnak megfelelően működni, amíg ezek a sejtek nem regenerálódnak – mondta.

A kutatók ebben a vizsgálatban a szaglóneuronok elemzésére szorítkoztak, és azt nem vizsgálták meg, hogy mi okozhatja a koronavírus miatt tapasztalt egyéb olyan problémákat, amelyek az agyhoz kötődnek vagy kötődhetnek (például az agyködöt és a kimerültséget). Azt egyébként továbbra sem vonják kétségbe, hogy a vírus a központi idegrendszerre is negatív hatással van.

A kutatással kapcsolatban érkeztek olyan kritikák is, miszerint túlzás azt állítani, hogy a vírus biztosan nem fertőzi meg a neuronokat. Debby Van Riel, a rotterdami Erasmus Egyetem virológusa például azt mondta, hogy ez egy „meglehetősen merész” állítás, ami szerinte még nincs kellően megalapozva a fentiek fényében. Ennek fényében valószínűnek tűnik, hogy még a jövőben is újabb vizsgálatokat fognak végezni arra vonatkozóan, hogy pontosan miként is hat a koronavírus az agyra.

(Via The Guardian)