Kihalhatnak a koalák egy betegség miatt, oltással próbálják megmenteni őket

Terjed a koalák közt a chlamydia nevű fertőzés , amely rájuk sokkal veszélyesebb, mint az emberekre. A tudósok már kísérleteket folytatnak azokkal a vakcinákkal, amelyektől azt remélik, hogy megvédik a még meg nem fertőzött példányokat.

A chlamydia általában szexuális érintkezés útján terjed, a kimutatások szerint az emberek közt is milliókat fertőz meg évente, és akár meddőséget is okozhat, amennyiben nem kezelik megfelelően. A koalákra azonban még veszélyesebb a betegség: a meddőség mellett náluk akár cisztákat, vakságot vagy halált is okozhat. Ráadásul az állatoknál a fertőzés után alkalmazott orvosi kezelés a koalák bélflórájában lévő baktériumokat is elpusztíthatja, amelyek nélkül nem tudják megemészteni az eukaliptuszleveleket, és akár éhen is halhatnak.

A baktérium gyors ütemben terjedt a koalák körében az utóbbi években. A felmérések szerint 2008-ban még csak körülbelül 10 százalékuk kapta el.

Ma ugyanez az arány már 85 százalék körül mozog.

És mivel a fertőzés sok esetben náluk is 1-2 éven belül meddőséget okoz, ez egyben azzal is fenyeget, hogy nem tudják fenntartani a populációt. A Sydney-i Egyetem egy felmérése szerint az átfertőzöttség néhány térségben akár százszázalékos lehet,

ami egyben azt is jelentheti, hogy ezeken a helyeken szinte az összes állat már meddő lehet.

A koalák közt a baktériumnak két variánsa terjed. Ezek közül az egyik, a chlamydia pecorum különösen veszélyes, ez okozza a legtöbb súlyos esetet az állatoknál. Ez a variáns főként a párzás és az ahhoz kötődő viselkedésformák útján terjed a koalák közt, de például a koalabébik is elkaphatják a fertőzést az anyjuktól.

A tudósok épp ezért most rohamtempóban fejlesztik a chlamydia ellen vakcinákat, mivel ezek nélkül elképzelhető, hogy kihalnak a koalák.

Ha a vakcinastratégia nem működik, akkor nagyon nagy bajban leszünk

– mondta Mark Krockenberger, a Sydney-i Egyetem állatorvosi patológusa. Bár azoknál az állatoknál, amelyek már súlyosan fertőzöttek, a vakcina nem képes helyreállítani a termékenységet, a tudósok abban bíznak, hogy a még meg nem fertőzött egyedeket megvédhetik az oltással.

A vakcinát már évek óta fejlesztik, 20-30 fős csoportokon már tesztelték is a hatásosságát. Jelenleg is zajlik egy kísérlet 400 példánnyal, ez eddig a legnagyobb kiterjedésű experimentáció. Ha a kísérletekben jó eredmények születnek, akkor hamarosan az összes olyan ausztrál intézménybe elkezdik kiszállítani a vakcinákat, ahol koalákat kezelhetnek.

A koalákat már most is veszélyeztetett állatfajként tartják nyilván, az utóbbi évek ausztráliai bozóttüzei jelentős mértékben rontottak a helyzetükön. Az élőhely pusztulása ugyanis komoly stresszfaktort jelent a koaláknak, emiatt legyengül az immunrendszerük, és nagyobb eséllyel betegednek meg súlyosan.

Az Ausztrál Koala Alapítvány szerint most már csak körülbelül 58 ezer egyed élhet a vadonban. Az ausztrál kormány egyébként nemrég 2 millió ausztrál dollárt ígért arra, hogy egy „népszámlálást” hajtsanak végre a koalák közt azért, hogy meghatározzák: pontosan hányan maradtak, és az ország mely területein élnek nagy számban.

