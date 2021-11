Nem lesz többé látható a dislike-ok száma a YouTube-on

Változtatás érkezik a YouTube-ra, a Tetszik – Nem tetszik értékelési rendszer ezentúl csak a pozitív értékeket mutatja meg számszerűen az oldalra látogatóknak, azt csak a videó feltöltője láthatja ezután a YouTube Studión keresztül, hogy hányan nyomtak a lefelé mutató hüvelykujjra, jelentette be a közösségi oldal.

A változtatással a cég indoklása szerint a kisebb tartalomgyártókat szeretné védeni attól, hogy irányított dislike-hadjárat, ezen keresztül pedig internetes zaklatás áldozataivá váljanak. A Nem tetszik gomb ezentúl privát visszajelzésként funkcionál, így nem lehet nyilvános megalázásra használni, mondja a cég. Indoklásuk szerint a „csak dislike-olni jöttem” típusú kommentelők is kevésbé lesznek elszántak, ha nem látják majd a Nem tetszik értékelések számát egy videó alatt.

Az egész nem teljesen új, a YouTube-ra videókat feltöltő fiókoknak évek óta lehetősége van arra, hogy kikapcsolják a nyilvános értékeléseket, a magyar sztárok például rendszerint élnek is ezzel. Az opcióval viszont a pozitív és a negatív visszajelzések is eltűntek eddig, a most bejelentett újítás viszont alapértelmezetten elrejti majd a negatív kritikát, míg a pozitívat láthatóvá teszi. Idén márciusban kezdte el tesztelni a most bevezetésre kerülő funkciót a videós oldal.

Ezzel a lépéssel a YouTube amellett, hogy elrejti egyik legnagyobb szégyenfoltját, a 2018-as Rewind videót, elveszi a közösségtől a lehetőséget arra, hogy tagjai lássák, mások mit gondolnak a tartalomról. Ezzel pedig a platform elősegítheti a rossz videók mellett a rejtett reklámok, az álhírek és az áltudományos videók terjedését, melyeknek eddig némileg gátat szabott a közösségi értékelés rendszere.

A közösségi oldalak közül a Facebook és az Instagram már bevezette, hogy elrejthetők az értékelések a feltöltött tartalom alatt. Ott azonban minden számszerűsített reakció eltűnik a felületről, a pozitív és a negatív egyaránt.