A Pfizer gyógyszergyár olyan szerződést írt alá, amely engedélyt ad rá, hogy más cégek is gyártsák a koronavírus elleni gyógyszerét – jelentette az AP hírügynökség. Kedden jelentették be, hogy a vállalat engedélyt adott az ENSZ-háttérrel rendelkező genfi Orvosi Szabadalmi Gyűjtemény (Medicines Patent Pool, MPP) nevű szervezetnek, hogy továbbadja a szabadalmi leírásokat más gyártóknak is.

Rendkívül fontos, hogy ezt az ígéretes szert eljuttassuk több mint négymilliárd emberhez

– mondta el Esteban Burrone, az MPP szakpolitikai vezetője.

A várakozások szerint a nagyarányú gyártás hónapokon belül megindulhat.

A szerződés alapján a Pfizer nem fog jogdíjat kapni a szegény országokban eladott mennyiség után, és mindenhol máshol is lemond arról, amíg a veszélyhelyzet fennáll.

A Pfizer közlése szerint a szer a halálozás és a kórházba kerülés esélyét közel 90 százalékkal csökkenti az enyhe és közepesen súlyos megbetegedések esetén.