A chiphiány miatt létfontosságú a szerverek élettartamának megőrzése

Nagyon sokat költenek a cégek biztonságra, ennek ellenére előfordul, hogy háttérbe szorul, ami a legnagyobb értéket képviseli: az adatok hordozó fizikai infrastruktúra és környezetének védelme. A 4iG IT infrastruktúra üzletágának igazgatójával, Németh Ákossal beszélgettünk.

A világjárvány az elmúlt években teljesen felforgatta a világot, milyen hatással volt ez az informatikai infrastruktúrák világára?

A koronavírus a mindennapjaink részévé vált. Sokan úgy gondolják, hogy az informatikát kevésbé sújtják a pandémia hatásai, azonban az IT-szektorban egy nagyon speciális kockázat van jelen, a járvánnyal együtt a chiphiány is begyűrűzött az életünkbe. Az eszközök beszerzése megnehezedett, a korábbi hároméves csereciklus kitolódott, így a vállalatok tulajdonában lévő infrastruktúra-elemek értéke jelentősen nőtt. Ezzel megemelkedett a környezeti paraméterek folyamatos figyelésének szerepe, mivel az optimálistól jelentősen eltérő viszonyok megrövidíthetik az eszközök élettartamát.

Hogyan segít ebben egy környezeti távfelügyelet?

A 4iG RackMon platformja egy autonóm monitoring rendszer, ami folyamatosan megfigyeli az eszközök környezetét. A platform a szekrényen belül figyeli a hőmérsékletet, méri a páratartalmat, rezgést, és rendelkezik ajtónyitás-érzékelővel, amihez akár kamera is csatlakoztatható, ezzel követhetővé válnak a szekrényben végzett tevékenységek. A RackMont úgy alakítottuk ki, hogy ne csak egy szoba paramétereit figyelje, hanem rackszekrényenként önállóan mérhetőek legyenek az adatok.

Különös hangsúlyt kap a vízbetörés elleni védekezés, ez miért kapott kiemelt figyelmet?

A rackeken belül mért páratartalom és a hőmérséklet bizonyos határok között mozoghat, változása jellemzően fokozatos tendenciát mutat. Az Enterprise rendszerek nagyon szélsőséges körülmények között, például magas hőmérséklet esetén automatikusan leállnak. A víz nem így viselkedik, nem lehet folyamatában érzékelni, ráadásul a vízbeömlés kiemelten veszélyes az elektromos eszközökre, mivel zárlatot okozhat. Az elmúlt évtizedekben több ilyen esettel találkoztunk, volt, hogy például egy esőzésnél a helyiség beázott és a rackszekrényen folyt végig a víz. Ilyen esetekben több százmilliós érték forog kockán, megfelelő rendszerrel jelentősen csökkenthető a kár és a kármentés költsége. A hardver ugyan pótolható, az adatok azonban sok esetben nem.

Milyen részekből áll a monitoring rendszer?

A monitoring rendszer szívét egy központi egység adja, ami bármilyen mikroszámítógép lehet, ami minimális helyet foglal és költséghatékony, ehhez korlátlan mennyiségű szenzor köthető. Alap esetben a Zabbix alapú autonóm monitoring rendszerünkkel integrálható akár a hibabejelentéseket kezelő ticketing rendszerrel, akár a 4iG vagy a megbízó saját felügyeleti rendszerével is. Fontos megjegyezni, hogy a 4iG a Zabbix kizárólagos magyarországi partnere. A 4iG RackMon rendszeréhez mobilalkalmazást is kérhet az ügyfél. Rendszerünk előnye, hogy minden eszközhöz külön QR kódot rendelhetünk, így a helyszínen az adott eszköz státuszát gyorsan és egyértelműen ellenőrizhetjük a mobilapplikációval, nem csak a rackszekrények szintjén, hanem akár a virtuális gépekre bontva is.

Ki biztosítja a rendszer felügyeletét?

Széles spektrumban nyújtunk támogatást az ügyfeleknek. Lehetőség van arra, hogy átadjuk az eszközt és az ügyfél saját informatikai részlege kezelje a rendszert, de ha nem rendelkezik megfelelően felkészült üzemeltető csapattal, vagy nincs erőforrása a rendszerek kezelésére, akkor a 4iG saját monitoring rendszerébe kötve is felügyelhetjük eszközeit. Probléma esetén értesítjük az ügyfelet, ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy az egész rendszert a 4iG üzemeltesse. Káreseménykor biztosítjuk a szükséges beavatkozást és szervizelést, akár a gyártói garancia időn túl is.

Milyen a környezeti felügyelet jövője?

A jövőben a környezeti felügyelet is az infrastruktúra zöldítése, a fogyasztás figyelése és a hatékonyabb terheléselosztás irányába mozdul el várakozásaink szerint. Mesterséges intelligencia megoldásokkal fejlesztjük a rendszereinket, ami lehetővé teszi a káros változások előrejelzését, az anomáliák gyors felismerését és a hasonlóságok keresését a jegykezelő rendszerben. Azt tapasztaljuk, hogy azok a jó keretrendszer megoldások, amelyek nemcsak megfelelnek az ügyfelek felmérhető igényeinek, hanem lehetőséget nyújtanak arra is, hogy megrendelőinkkel együtt gondolkodva pontosítsuk és bővítsük a RackMonnal nyújtható, illetve ahhoz kapcsolható szolgáltatásainkat. E komplex monitoringhoz kapcsolható üzemeltetési biztonság és a költségszint mellett ez a modularitás és fejleszthetőségi rugalmasság az, amellyel igazán elégedettek ügyfeleink.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a 4iG közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Németh Ákos Fotó: Bodnár Patrícia / Index)