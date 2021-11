Csomagolásmentes automaták kerülnek a Miskolci Egyetemre

November 18-án öt új automatát adtak át a Miskolci Egyetemen, az ország első olyanjait, melyek csomagolásmentes vizet kínálnak. Ezzel az egyetem egy lépéssel közelebb kerül a Green and Smart Campus projekt teljesítéséhez, az automatákat telepítő Hell Energy pedig a körforgásos gazdasági modellhez, melyek közös célja a PET-mentesség.

Magyarország vezető energiaital-, jegestea- és jegeskávégyártója idén júniusban jelentette be, hogy új terméket vezet be Floewater néven. A termék csomagolásmentes, ez a cég első próbálkozása a vízpiacon. Bevezetését azzal indokolták júniusban, hogy hazánkban rengetegen isznak vizet, amelynek minősége az ország több pontján ásványvíz-minőségű, ráadásul a PET- és üvegpalackokból, illetve alumíniumcsomagolásokból keletkezett hulladékot is csökkenteni tudják vele.

A Miskolci Egyetemre telepített automaták előszűréssel az emberi fogyasztásra leginkább alkalmasnak tartott 5,6–7 közötti pH-értéket állítanak be a vízben. Ezt követően a szénszűréssel az automata eltávolítja az esetlegesen az elöregedett vezetékből származó fizikai és kémiai szennyeződéseket 0,2 mikronméteres méretig. A szénszűréssel a vízvezeték-hálózatokban folyó víz tisztítására használt klór íze és szaga is eltűnik. Harmadik lépésként pedig, mielőtt az automata kiadja a vizet, egy ezüstionos szűréssel meggátolja, hogy bármilyen baktérium maradjon a vízben, ezzel igazán frissé téve a folyadékot.

A vízautomatákat a diákok saját üvegeik, kulacsaik megtöltésére használhatják, a cég pedig reméli, hogy minél több helyen állhatnak szolgálatba automatáik. Felmérésük szerint ha Magyarországon egymás mögött felsorakoztatnánk a naponta palackozott vizeket szállító kamionokat, tíz kilométer hosszúságú dugó jönne létre. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség szerint pedig többek között ezért kell újra divatba hozni hazánkban a jó minőségű magyar csapvíz fogyasztását, hisz ez a legfenntarthatóbb megoldás.