Így készültek a fekete pénteki rohamra a magyar boltok

Jelentős készletekkel készülnek a fekete pénteki akciós rohamra a legnagyobb magyar műszaki és online áruházak, amelyek ünnepi forgalmuk legnagyobb részét ilyenkor bonyolítják. A megszaporodott rendelések kiszállítása ilyenkor nem egyszerű, de a cégek szerint pár naptól két hétig teljesíthető.

Az eMAG és az Extreme Digital fúziója óta először rendez közös Black Fridayt november 19-én – amely teljes egészében az eMAG platformján zajlik majd.

A két cég tavaly még külön összesen közel tízmilliárd forintos forgalmat bonyolított az ünnepi vásárlási szezon nyitányát jelentő napon. Az esemény hazájával Amerikában ellentétben, itthon főleg az online térben történnek és egész hónapra kiterjednek az akciók, mert a magyar cégek logisztikai háttere nem tudna egyetlen nap tízszeres forgalmat kiszolgálni. Ez alól az eMAG a kivétel, ami kifejezetten a Black Fridayre fejleszt és készül.

Minden fontos termékcsoportból jelentős készletekkel vágunk neki az idei Black Friday-nek az eMAG Marketplace partnereinkkel együtt, és idén először akciós árú ingatlanok is elérhetők lesznek a kínálatban, de készülünk belföldi utazási ajánlatokkal is, hiszen az utazási nehézségek nyomán ezek tavaly is nagyon népszerűek voltak. A több millió várható fekete pénteki rendelés kiszolgálásában idén már segítségünkre lesz a már közös tető alatt működő logisztikai háttér, illetve a tavalyhoz képest jóval több, több mint négyszáz easybox csomagautomata is