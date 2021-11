Itt a koronavírus európai térképe, besötétült a kontinens

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtökön frissítette azt a térképét, amelyen 14 napos átlag szerint 100 ezer főre vetítve mutatják be a járvány alakulását, figyelembe véve azt is, hogy hány tesztet végeznek az adott országokban, és ezek milyen gyakran lesznek pozitívak.

Fotó: ecdc.europa.eu

A térképet a tagállamoktól keddig beérkezett adatokból állítják össze hétről hétre, és részletesen szabályozva van, hogy melyik szín mit jelent. A zöld, narancssárga és vörös színeket nemcsak az esetszám, hanem a tesztarány is meghatározza. A legsúlyosabb sötétvörös kategóriába viszont teszttől függetlenül minden ország belekerül, ahol 500 fölött van a 100 ezer főre jutó esetszám két hetes átlaga (a szürke országokból nincsenek adatok).

A múlt heti térképhez képest az látszik, hogy összességében több régió is besötétült. A kontinens nyugati felén néhány terület a magasabb tesztarány miatt váltott színesebb árnyalatra. Magyarország és a környező régió egyébként már a múlt héten is sötétvörös volt.

A fenti mellett több másik térképet is készítettek, ahol a fenti, kombinált adatok külön-külön is láthatók. A térképek azért is fontosak, mert részben ezek alapján ad ki ajánlásokat az utazási korlátozásokra vonatkozóan az Európai Bizottság.

Magyarországon pénteken 11 289 új fertőzöttet regisztráltak, 135 beteg pedig meghalt a koronavírus-fertőzés miatt.

(via ecdc.europa.eu)