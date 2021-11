A világ legjobb egyetemei közé került a Semmelweis Egyetem

Több szakterületen is javította korábbi pozícióit a Semmelweis Egyetem a „US News Best Global Universities” 2022-es világrangsorában. A legjobb helyezést idén is a „Kardiológia és kardiovaszkuláris rendszer” szakterületi rangsorban érte el, amelyen – tavalyhoz képest 32 helyet előrelépve – már a világ 55. legjobb felsőoktatási intézményének számít.

A Semmelweis Egyetem pénteki közleménye szerint a kardiológiai területen kiemelkedő az egyetem idézettsége – negyedik legjobb a világon –, a nemzetközi együttműködést tekintve pedig hatodik helyezést ért el az intézmény.

Az intézmény összesen nyolc szakterületi listán szerepel. Az Endokrinológia és metabolizmus területén 24 helyet előrelépve a 121., a Biológia és biokémia területén a 321., a Sejtbiológia területén a 202., a Klinikai orvostudomány területén a 200., a Molekuláris biológia és genetika területén a 345., az Ideg- és viselkedéstudomány területen a 324., Onkológia terén pedig a 218. helyen áll – olvasható a közleményben.

Kardiológia és kardiovaszkuláris rendszer témában a 2016–2020 közötti időszakot tekintve a Semmelweis Egyetem kiemelt szerzői közé tartozik Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója (idézettség: 3540, publikációs száma: 181), Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója (idézettség: 1712, publikációk száma: 30), valamint Maurovich-Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója, a Radiológiai Tanszék vezetője (idézettség: 836, publikációk száma: 68) – írták.

Kiemelték: az egyetem eredménye alapján maga mögé utasította például a Heidelbergi Egyetemet, a Cambridge-i Egyetemet és az Utrechti Egyetemet is. Az első helyen a Harvard Egyetem található – tették hozzá.

A legjobb magyar felsőoktatási intézmények rangsora egyébként szintén nemrég jelent meg, erről itt írtunk.

