Kipróbáltuk az okosórát, amit elég tíznaponta tölteni

Sporteszközökkel szerzett tapasztalatát kamatoztatná a Garmin az okosórapiacon. A cég Venu 2-es órája a célzottan futáshoz, túrázáshoz, egyéb sportokhoz készített órák legfontosabb tulajdonságait emeli át egy olyan eszközbe, melyet akár egy elegánsabb megjelenést kívánó helyre is felvehet az ember.

A 45 vagy 40 milliméteres (a kisebb verzió Venu 2S néven fut) tokozás polimerből, a lünetta és a gombok rozsdamentes acélból, a gyári dobozban mellékelt szíj pedig szilikonból van. Utóbbi 22 milliméteres klasszikus csatlakozót használ, így cserélhető egy bőrszíjra is akár, ha valaki szeretne elegánsabb megjelenést kölcsönözni az órájának. A polimerház sokakat elrettenthet, számomra pozitív jellemzője volt a Venu 2-nek, mivel ennek köszönhetően az óra könnyű, alig éreztem, hogy a csuklómon van. Színek terén van fekete, mint a tesztalanyunk is, fehér, illetve rózsaarany kivitel. A tesztre érkezett fekete verzión volt egy apró kopás a lünettán, így ha valaki hajlamos arra, hogy óráját az edzőteremben vagy itt-ott nekicsapja a karjával együtt valaminek, érdemesebb lehet a világosabb verziók felé kacsintgatni, azokon nem lesz feltűnő a karc.

A kijelző egy 1,3 hüvelykes OLED-panel, Gorilla Glass 3 védi, mint a telefonok legtöbbjét. A fényerő jó, a kijelzőn megjelenő tartalom az erősebb őszi napfényben is jól látható volt. Az óra automatikusan állítja a panel fényerejét a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, de van lehetőség arra is, hogy mindig aktív legyen a megjelenítő. Ezzel viszont elvesszük a konkurenciával szembeni egyik legnagyobb előnyét a Venu 2-nek, a hosszú üzemidőt. Két hétig teszteltük az órát, ez idő alatt elég volt egyszer feltölteni, a 100%-os töltéshez egy órát kellett a töltőn lennie. Sajnos QI- vagy egyéb, vezeték nélküli töltés nincsen, a gyártó saját szabványú csatlakozót használ, ami az óra alján kapott helyet. A Garmin tizenegy napos üzemidőt ígér, ha nincs bekapcsolva a mindig éber kijelző. Ha valaki nem akarja megemelni a csuklóját vagy megnyomni az egyik gombot az órán, hogy életre hívja a megjelenítőt, annak három nappal kell számolnia töltések között. Ez még mindig jobb, mint az átlagos másfél-két nap, amit a Venu 2-vel egy árban kapható órák közül például egy Apple Watch vagy egy Samsung Galaxy Watch kínál.

Szoftver és Garmin Pay

Ugyanakkor az Apple és a Galaxy órák is jóval több szoftveres lehetőséget kínálnak, mint a Garmin, így a felhasználónak kell döntenie, mire van szüksége: funkciók tömkelegére vagy hosszabb üzemidőre. A Venu 2 a Garmin által fejlesztett Connect IQ 4-es rendszerrel dolgozik, ami elméletben már támogatja az összetettebb applikációkat is, a cég saját fejlesztésén kívül azonban nem sokat találunk a Connect IQ-boltban, melyet ráadásul csak az Android- vagy iOS-alkalmazáson keresztül tudunk elérni, az óráról közvetlenül nem. A legfontosabbak persze megvannak: Spotify, Deezer vagy Amazon Music azoknak, akik szeretnének a 7 GB-os belső memóriára zenét letölteni streamingszolgáltatótól (opció még az is, hogy a töltő segítségével számítógépről másoljunk át hangfájlokat a Garmin lejátszójába); egy rakás egyedi számlap; futást monitorozó programok; sőt még golfpályákon való tájékozódást segítő appot is találtam.

Az olyan, a konkurenseknél alapnak számító dolgok viszont, mint az üzenetek, a Google Térkép vagy egy e-mail-kliens, hiányoznak. Ehhez kapcsolódóan meg kell jegyezni azt is, hogy se mikrofon, se hangszóró nincs az órában, így

a telefonálás kizárva, ha pedig jön a telefonunkra egy üzenet, arra csak előre beállított rövid szöveges válasszal reagálhatunk, és azt is csak Android-rendszert futtató telefonon.

Ez nem a Garmin hülyesége, hanem az Apple-é, utóbbi tiltja, hogy más gyártók okosóráival reagálni lehessen az iPhone-ra érkező üzenetekre. Ami viszont a Garmin rendszerét fejlesztőknek a sara, hogy hiába van OLED-kijelző a Venu 2-ben, az értesítések maximum emojikat jelenítenek meg, képet nem. Ergo itt is az van, amit a Galaxy Watch 4 tesztelésekor már kiemeltem mint érthetetlen hiányt: ha kapunk egy fotót üzenetben, az értesítés kiírja, hogy kaptunk egy fotót, de nem mutatja meg még előnézetben sem. Pedig az eszköz képes lenne rá, hisz a csatlakozáshoz szükséges alkalmazásban simán készíthetünk a telefonunk galériájában található képekből hátlapot is. A legnépszerűbb alkalmazásoktól érkező értesítések saját ikonokkal jelennek meg, ez segít megállapítani egy gyors pillantással is, hogy megéri-e elővenni a telefonunkat a válaszhoz.

Hangszóró hiányában nincs beépített személyi asszisztens sem, az óra az értesítésekre is csak azzal tudja felhívni figyelmünket, hogy rezeg a csuklónkon. Ezt viszont jó erősen teszi, ébresztéshez is használható, illetve tömegközlekedésen is simán érzi az ember, ha a Venu 2 úgy dönt, megböki a csuklóját.

Amiben jól teljesít az óra, az a bankkártyaként történő használat. Az integrált Garmin Pay a telefonon keresztül könnyedén beállítható, több kártyát is hozzá lehet adni, eléréséhez pedig elég jobbra húznunk ujjunkat a számlapon.

NFC-vel fizetünk, a magyar bankok kártyái közül egyelőre csak a K&H által kibocsátottakat digitalizálhatjuk, de ha van például Curve vagy Revolut kártyánk, simán megy a dolog azokkal is.

Tesztünk során egy K&H és egy Revolut kártyát próbáltunk ki, mindkettő simán ment, az pedig kifejezetten kényelmes érzés volt, hogy nem kellett a boltban a kabátzsebből kihalászni a telefont vagy a tárcát, elég volt a csuklómat odatartani a terminálhoz.

Mielőtt fizetnénk, biztonsági okokból meg kell adnunk egy PIN-kódot, az óra pedig csak akkor használható bankkártyaként, ha az egészségügyi adatok mérésére használt szenzor érzékeli a pulzusunkat. Ha reggel megadjuk a PIN-kódot, majd egész nap rajtunk marad az eszköz, tapasztalataim szerint akkor csak másnap reggel fogja újból kérni az azonosítást. Ha viszont levesszük valamiért, egyből újra azonosítani kell magunkat a kóddal. A fizetés telefon- és internetkapcsolat nélkül is tökéletesen működik, így egy séta vagy futás alkalmával simán vehetünk vele frissítőt úgy is, ha mobilunkat nem vittük magunkkal az edzésre.

A Garmin Pay elérése mellett a felhasználói felület kezelése nagyon egyszerű és érthető. Első garminosként fél napomba telt, mire megszoktam, hogy a két gomb közül melyik mit csinál, illetve hogy mikor merre suhintsak az érintőkijelzőn. Az óra használatához szükséges Connect applikációval a gombokra programozhatunk kedvenc appokat a gyors elérés érdekében, illetve az általunk választott edzésforma mérése is elindítható anélkül, hogy többet kellene tennünk, mint háromszor megnyomni a felsőbb gombot.

Látszik a sportos rokonok hatása

Ha testedzésről van szó, a Venu 2 rengeteg opciót kínál. Ami feltűnt, hogy a szabadtéri sportok kissé háttérbe szorultak, gondolom, ennek az az oka, hogy inkább a városban élők a termékkel elérni kívánt célcsoport, amelynek tagjai inkább mennek edzőterembe vagy uszodába délután, mint mountain bike-ozni. Ha akarjuk, az órán az állóképességünkhöz igazított oktatóanyagok és edzéstervek is készen állnak, amikkel könnyebben formába rázódhatunk, vagy kikapcsolódhatunk, például jógázhatunk, tornázhatunk. Az Apple Watchhoz viszonyítva a Garmin jóval több lehetőséget rak elénk, ráadásul a Venu 2-höz csatlakoztathatunk más sportkiegészítőket, például szobakerékpárt vagy szívet figyelő mellkaspántot. Arra viszont számítsunk, hogy a hangszóró hiánya miatt az óra nem fog edzés közben beszélni hozzánk, csak akkor, ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztatunk az eszközhöz!

Amennyiben ilyenünk nincs, akkor sem kell aggódnunk, a beépített szenzorokkal kellő mennyiségű és pontosságú adatot gyűjt a Venu 2. Figyeli a pulzusunkat, a véroxigénszintünket, számolja a megtett lépéseinket, a megmászott emeleteket, ha alvás közben rajtunk van, akkor monitorozza az alvásunkat, a mért adatok alapján számol egy stressz-szintet, illetve azt, hogy mennyire merült le a testünk akkumulátora. Utóbbi funkció a legszórakoztatóbb szerintem, a 100 pontos szintet a mozgásunk, a pihenéssel és alvással töltött időnk, illetve a stressz-szintünk alapján számolja ki, és

magyar nyelvű üzenetekben tanácsokkal lát el minket, amik segíthetnek benne, hogy feltöltöttebbek legyünk, és kipihentebbnek érezzük magunkat.

Az egyetlen, ami az egészségügyi eszközök közül hiányzik a konkurens órákhoz képest, az az EKG. Oké, én egyáltalán nem hiányoltam ugyan, de ebben az árban már kapni olyan órát, amiben van, így érdemes megjegyezni.

Magán az órán is láthatjuk a sportteljesítményünket, illetve a napi egészségügyi összegzésünket, de érdemesebb elővenni telefonunkat, a Connect applikáció ugyanis jóval részletesebb és átláthatóbb összefoglalót kínál. Választhatunk napi és heti elemzések közül, csatlakozhatunk kihívásokhoz, plusz az adatokat exportálhatjuk más programokba is, ha esetleg még bővebb elemzésre vágynánk. Ami feltűnt, hogy a séták és futások során a megtett útvonalat térképen csak az applikációban lehet visszanézni, az órán nem, így a navigáció is csak az iránytűre korlátozódik az órán, nem tudjuk gyorsan megnézni térképen, merre járunk éppen. Ez furcsa volt, mivel a konkurensek kínálnak ilyen lehetőséget, a neten utánajárva kiderült, hogy a speciálisan edzésre szánt óráiban a Garmin is, a Venu 2-ből viszont valamiért kimaradt. Gondolom, azért, hogy a spéci modellek felé tereljék azokat, akiknek ez fontos.

Kinek, minek?

Pedig 150 ezer forintos árával a Venu 2 sem nevezhető mindenki okosórájának. Ha erre esik a választásunk, tudnunk kell, hogy mit választunk.

A Venu 2 pozitívumai

a hosszú üzemidő,

a szép és jól látható OLED-kijelző,

a könnyű súly, így kényelmes viselet,

a rengeteg egészségügyi és fitneszt figyelő funkció,

fejlett sportfunkciók, edzésvezetések és a telefonra letölthető Connect applikáció részletes elemzései,

a pontos mérések és a pontos GPS,

a Garmin Payjel való fizetési lehetőség

és az is, hogy Androiddal és iOS-szel egyaránt kompatibilis, de a töltő kábelén keresztül akár számítógépbe is integrálhatjuk az órán rögzített egészségügyi adatainkat.

Negatívum azonban

a konkurensekhez viszonyítva korlátozott szoftver,

a GPS-t használó edzések során az órán megjelenő térkép hiánya,

az értesítésekre adható reakciók korlátozottsága,

a mikrofon, de leginkább egy minihangszóró hiánya

és az, hogy a Garmin Payt egyelőre csak egy magyar bank támogatja.

Ha még nem volt, de mindenképpen szeretnénk a Garmin órái közül egyet, viszont nem akarunk ennyire a zsebünkbe nyúlni, érdemes szerintem ránézni a Vívoactive-széria négyes modelljeire, máris spóroltunk közel ötvenezer forintot, igaz, az OLED-kijelző helyett ilyenkor csak reflektív megjelenítőt kapunk, ami nem olyan szép, funkcionalitásban és üzemidőben viszont nem kell áldozatot hoznunk.

A Venu 2 azoknak a legjobb választás, akik már ismerik a Garmin termékeit, esetleg van is a Fenix vagy Forerunner termékcsaládból órájuk, de szeretnének egy kevésbé sportórának tűnő eszközt a mindennapokra. Azoknak viszont, akiknek mindegy, mert csak egy okosórát szeretnének, érdemes szétnézni a gyártó és a konkurencia kínálatában, mert olcsóbban is megkaphatják a kínált tudást. Végül pedig azoknak, akik nem telefonjuk kiegészítéseként, hanem önálló, okostelefonnal egyenértékű eszköznek szeretnének egy órát a karjukra, azt javasolnám, hogy ne a Venu 2-vel szemezzenek; mert míg sportolótársnak és telefonunk kiegészítőjének a Venu 2 tökéletes, önállóan annyira nem okos óra.

(Borítókép: Több egészségügyi információt megjelenítő számlap. A Garmin Connect alkalmazás segítségével vagy az órán ezeket testre szabhatjuk, az IQ appból pedig újakat is tölthetünk le a telefonunkon keresztül. Kaszás Tamás / Index)