Jó hír a tinédzsereknek: százszázalékosan hatásos a Pfizer vakcinája

A Pfizer nyilvánosságra hozta a klinikai harmadik fázisú vizsgálatuk legutóbbi adatait, amiben már több mint hat hónap eredményei állnak rendelkezésre. E szerint az oltás 12 és 15 éves kor között 100 százalékban előzte meg a koronavírus-fertőzéseket.

Ez azért különösen jelentős, mert az iskoláskorú gyerekek a vírus kiemelt terjesztői közé tartoznak. Gyermekkorban is előfordul természetesen súlyos betegség a koronavírusos fertőzés során, sőt akár halálos kimenetelű is lehet a kór, és gyakori a poszt-Covid-szindróma is. Ennek megfelelően hazánkban például erre a célra specializálódott szakrendelés is működik.

A budapesti I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika hosszú távú Covid-ambulanciáján azokat a gyermekeket várják, akiknél koronavírus-fertőzésük után 6-8 héttel vagy akár később is az életminőségüket jelentősen rontó, makacs tünetek maradtak fenn. A gyerekek oltása azonban azért is kiemelten fontos, mert ha közösségben járnak, ők válnak a betegség terjesztőivé, amivel veszélybe tudják sodorni idősebb családtagjaikat. Hasonló jelenség figyelhető meg az influenzával kapcsolatban is, annyi különbséggel, hogy az influenza gyermekek esetében nagyon ritkán okoz súlyos betegséget. Oltásuk ennek ellenére a fenti okok miatt szintén javasolt.

A Pfizer koronavírus elleni vakcinájának vizsgálatakor 2228 gyermek kapta meg a védőoltást, és közülük egyetlenegy gyermek sem kapta el a koronavírust.

A kontrollcsoportban ezzel szemben 30 koronavírus-fertőzés fordult elő a vizsgálat kezdete óta. Ennek alapján elmondható, hogy az oltás a tünetmentes terjesztést is megakadályozta.

A Pfizer oltását az Egyesült Államokban májusban engedélyezték a 12 és 15 év közötti gyermekek részére. Azóta az ennél is fiatalabb korosztály oltása is elkezdődött. A 12–15 éves gyermekek a felnőttdózist, vagyis 30 mikrogrammot kapnak, míg az ennél fiatalabbaknak 10 mikrogrammos adagban készül a vakcina.

Albert Bourla, a Pfizer vezetője azt is hozzátette, hogy komoly mellékhatás továbbra sem fordult elő a beoltottak között. Ügür Sahin, a BioNTech vezetője pedig hozzáfűzte, hogy az eredmények annak fényében különösen fontosak, hogy egyre több gyermek fekszik kórházban koronavírus-fertőzéssel. Elmondása szerint a védőoltás hatása azonos volt az összes vizsgált gyermekcsoportban, nemtől és kísérő betegségtől függetlenül, ideértve az elhízott gyermekeket is.

A cikk szerzője belgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images)