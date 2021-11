Megdőlt az elektromos repülőgépek sebességrekordja

Két hónappal első repülése után sebességrekordot döntött a villanymotoros repülőgépek között a Rolls-Royce elektromos hajtóművel szerelt járműve, a Spirit of Innovation. A gép a múlt heti tesztrepülések során átlépte a 623 kilométeres óránkénti sebességet.

Közleményében azt írja a cég, a november 16-i teszten a gépnek három kilométeres magasság felett sikerült 555,9 kilométer per órás sebességre gyorsulnia, majd 202 másodpercen keresztül tartani is ezt a sebességet. A Rolls-Royce szerint gépük rekordidő alatt emelkedett a háromezer méteres magasságba is, ehhez mindössze egy percre volt szükségük. A cég állítja, a repülési teszt során sikerült elérni a géppel a 623 kilométeres óránkénti sebességet is, a Nemzetközi Repülő Szövetség azonban még nem hitelesítette ezeket az adatokat.

Ha az adatokat hitelesítik, azzal a Rolls-Royce letaszítja trónjáról a Siemens Extra 330LE gépet, mely 342 kilométeres óránkénti sebességgel repült.

A Rolls-Royce gépét egy 400 kilowattórás, 750 voltos motor hajtja, az akku 6480 energiacellát használ, a cég szerint ez a legnagyobb energiasűrűségű akkumulátor valaha egy repülőgépben.

(Források: Gizmodo, Qubit)