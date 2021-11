Visszatér a mára már legendásnak és retrónak számító, ám elhagyatottnak legkevésbé sem nevezhető zenelejátszó, a WinAmp. A programnak ma is nyolcvanmilliós aktív felhasználóbázisa van globálisan, erre alapozva pedig a WinAmp tulajdonosa, az AudioValley bejelentette, hogy újraélesztik a lejátszót.

A programot 1997 és 2013 között fejlesztették, majd 2018-ban megjelent egy befejezetlen verzió, azt követően pedig semmi. (Vagyis de, mert jött egy Windows 10 verzió a 2018-as v5.8 bétából.)

Most viszont frissült a program weboldala, illetve a hivatalos Facebook-oldalukon is közzétettek egy üzenetet. Ezek szerint az új WinAmpot a következő generációnak építik, nem csak frissítik a már meglévő alapokat, hanem teljesen áttervezett módon újat építenek. A leírás alapján, mely szerint az új WinAmp összekapcsolja a hallgatót kedvenc zenéivel, bárhol legyenek is, illetve zenei podcasteket és rádióállomásokat is lehet majd rajta hallgatni, arra következtethetünk, hogy a Spotify-hoz vagy az Apple Musichoz hasonló streaming platformként éled újra a zenelejátszó.

Erre utal a WinAmp azon üzenete is, mely szerint tisztességesebb jövedelmet ígérnek a zenészeknek, odaszúrva ezzel a többi zenei streaming kérdéses fizetési gyakorlatának. A WinAmp jelenleg már tesztelőket is keres a bétához.

A WinAmp streamingpiacra történő belépését segítheti a program tulajdonosának, az AudioValley-nek tapasztalata ezen a téren. A cég irányítja például a ShoutCast nevű platformot, amivel Észak-Amerikában a neten keresztül több mint 80 ezer rádióállomás adását lehet hallgatni.

A program kapcsán már 2018-ban is voltak tervek arra, hogy újraélesszék streamingként.

(Forrás: Übergizmo, Computer World)